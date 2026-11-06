GTA 6 zeigt neue Bilder, aber ich frage mich: Wie will das meine 6 Jahre alte PS5 überhaupt noch schaffen?

Rockstar zeigt neue Bilder zu GTA 6, mit vielen Details und großen Menschengruppen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann fragt sich: Wie will das seine alte PS5 überhaupt noch schaffen?

Am 5. November 2026 veröffentliche Rockstar neue Screenshots rund um GTA 6. Zu sehen gibt es viele Details, dutzende neue NPCs und andere vollgestopfte Umgebungen. Auf den ersten Blick ist das ziemlich beeindruckend, doch ich frage mich gleichzeitig: Wie will meine PS5 das überhaupt schaffen?

Denn die PS5 ist mittlerweile 6 Jahre alt und technisch einfach nicht mehr auf dem neusten Stand. Und insbesondere die CPU-Leistung macht mir Sorgen.

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Die CPU dürfte der limitierende Faktor der PS5 und des Pro-Modells sein

Warum macht mir meine PS5 Sorgen? Bei der PS5 sind sowohl die CPU als auch die GPU für verschiedene Berechnungen zuständig. Während die GPU durch Upscaling entlastet werden kann (PSSR bzw. QSSR), muss die CPU die ganze Zeit die Spielwelt in Echtzeit berechnen und viele Details im Hintergrund.

Und genau das lässt mich zweifeln, dass es am Ende wirklich dauerhafte 30 FPS bzw. 60 FPS auf der PS5 (Pro) geben wird. Selbst bekannte Experten wie Digital Foundry gehen derzeit davon aus, dass die Spielwelt die PS5 am meisten überfordern könnte und konstante Bildraten deswegen unwahrscheinlich macht.

Was ist für die CPU so anspruchsvoll? Die CPU der PS5 dürfte die ganze Zeit über stark gefordert sein. Die Stadt wird von hunderten Passanten gleichzeitig bewohnt, die sich alle bewegen und ihre eigenen Routinen und Verhaltensmuster haben.

Hinzu kommt ein umfangreiches Physiksystem, welches ebenfalls berechnet wird: Fahrzeugphysik, Kollisionen, Zerstörungen und die Simulation des Wassers und die Auswirkungen von Stürmen. All das benötigt enorme Rechenleistung.

Am Ende ist es also gar kein Problem mit der Grafik, sondern einfach mit der Menge an Berechnungen, welche die Konsole im Hintergrund erledigen muss. Und bei den detailverbliebten Bildern frage ich mich, wie das meine Konsole ohne Tricks schaffen soll.

Ist denn die PS5 Pro auch betroffen? Ja, denn PS5 und PS5 Pro teilen sich das gleiche Problem: Die CPU in der Pro-Version ist nur leicht schneller als im Basis-Modell.

Wenn also die normale PS5 aufgrund der CPU-Limitierung durch die Simulationen keine 60 FPS schafft, dürfte es bei der PS5 Pro ebenfalls nicht besser aussehen. Die Bildrate dürfte vermutlich stabiler werden.

Rockstar zeigt Bilder wie diese: Vollgestopft mit Details und Inhalten.

Verschiedene Tricks könnten der PS5 dabei helfen, mit GTA 6 nicht ins Straucheln zu kommen

Wie könnte man die PS5 überhaupt entlasten? Grundsätzlich gibt es technisch einige Tricks, um die Last etwas umzuverteilen. Das ist aber grundsätzlich reine Spekulation, da sich Rockstar bisher nicht wirklich dazu geäußert hat:

GTA 6 könnte das Multithreading der CPU aktiv nutzen, indem das Spiel etwa auf asynchrone Threads aufgeteilt wird. Dadurch werden alle 8 Kerne der PS5 gleichmäßig ausgelastet, anstatt dass ein einzelner Kern das gesamte Spiel ausbremst.

Rockstar könnt ein abgestuftes KI-System verwenden: NPCs in unmittelbarer Nähe von Jason und Lucia besitzen eine komplexe KI, sobald NPCs jedoch ein paar Blocks entfernt sind, schrumpft ihre Logik auf simple 2D-Vektorbewegungen. Das könnte einiges an Rechenpower sparen.

Rockstar könnte Geometrie- und Sichtbarkeitsprüfungen – also das, was ihr gerade im Spiel aktiv seht – vollständig auf die GPU verlagern. Die GPU entscheidet selbst, was berechnet werden muss und was sich im Sichtfeld befindet. Das kann eine CPU ebenfalls entlasten, die keine Befehle mehr bearbeiten müsste.

Und der einfachste „Trick“ ist vermutlich, die Framerate nach oben zu beschränken. Dadurch gibt es nämlich eine feste Frametime, die mit 33,3 Millisekunden genügend Zeit für viele KI- und Physikberechnungen bieten könnte. Und dieser Zeitvorteil schrumpft, je höher die Bildrate ist. Kürzere Frametimes sind für ein System deutlich anspruchsvoller. Eine Detailanalayse zu den Frametimes und GTA 6 von mir findet ihr ebenfalls auf MeinMMO.

Experten erklärten bereits, dass man am Ende des Tages entweder eine schöne Spielwelt oder 60 FPS bekommen werde. Rockstar hat sich wohl für die schöne Spielwelt entschieden. Zum Release dürften wir dann sehen, wie gut GTA 6 am Ende wirklich auf den Konsolen läuft: Experten analysieren neuen Trailer zu GTA 6, denken, dass ihr euch zwischen perfekter Grafik und 60 FPS entscheiden müsst