„Wir wollen keinen KI-Slop“ – Chef von GTA 6 verspricht handgemachte Kunst, weil das Team keinen Bock auf „hässliches Zeug“ hat

Der CEO von Take-Two spricht in einem Interview über seine und Rockstars Haltung gegenüber KI, vor allem im Bezug auf GTA 6. Anstatt große Reden zu schwingen, ist seine Meinung recht simpel.

Wie äußert sich der CEO zu KI in GTA 6? Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, verspricht in einem Interview mit Business Insider (via GTA 6 Countdown auf X):

Das Rockstar-Team hat sehr deutlich gemacht, dass Grand Theft Auto in Handarbeit entsteht. Und das ist es auch – es ist maßgeschneiderte, handgefertigte Kunst. Das ist wahr, und ich glaube, das wird für unser Unternehmen immer so bleiben.

Zelnick erklärt, dass Worte wie KI und maschinelles Lernen in der Videospielbranche schon lange Thema sind. Wenn Konsumenten sich jedoch gegen KI aussprechen und diese nicht in ihren Videospielen sehen wollen, beziehe sich das vor allem auf eines, was für ihn sehr offensichtlich sei:

Was sie damit meinen, ist: „Wir wollen keinen KI-Slop. Wir wollen kein hässliches Zeug.“ Und das wollen wir natürlich auch nicht.

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Die Mission von Take-Two: „Das beste Entertainment auf der Welt“

Was sagt der CEO zur Technologie? Auch wenn Strauss sich, wie in dem Video deutlich wird, bewusst gegen hässlichen KI-Slop stellt, spielt Tech in der Entwicklung weiterhin eine wichtige Rolle: „Kleine Neuigkeit am Rande – wir nutzen Computer, um unsere Spiele zu entwickeln. Ich hoffe, das ist keine allzu große Überraschung.“

Welches Ziel will Take-Two verfolgen? Im Gespräch zwischen der Interviewerin von Business Insider und dem CEO wird deutlich, dass es sich bei dem Ansatz nicht nur um eine Meinung von Spielern und dem Entwickler sowie Publisher von GTA 6 handelt, sondern um eine bewusste Strategie.

Die Mission von Take-Two lautet nämlich, wie Zelnick besonders hervorhebt: Es ginge nicht darum, ihre Aktienkurse in die Höhe zu treiben, Umsatz zu generieren und Cashflow zu erzeugen, sondern darum, das „beste Entertainment der Welt“ zu schaffen.

Was haltet ihr von der Aussage des CEOs? Sagt ihr: stabil? Oder findet ihr sie zu wischiwaschi? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wie ernst die Macher von GTA 6 die Bezeichnung „bestes Entertainment auf der Welt” meinen, haben sie gestern erneut mit neuen Screenshots des Spiels bewiesen. Das denkt zumindest MeinMMO-Redakteurin Caro, die sich vor allem über die gezeigten Charaktere neben den eigentlichen Protagonisten des Spiels freut: Rockstar droppt mal eben 36 neue Screenshots aus GTA 6 und die NPCs hypen mich mehr als Jason und Lucia