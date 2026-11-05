GTA 6: Rockstar droppt mal eben 36 neue Bilder und die NPCs hypen mich mehr als Jason und Lucia

Genau 2 Wochen vor Release hat Rockstar gerade 36 neue Screenshots veröffentlicht, die neue Einblicke in GTA 6 bieten. Und vor allem die Charaktere neben Jason und Lucia dürfen strahlen.

Was zeigen die Screenshots? In der „Launch-Galerie“ auf der Website von Rockstar wurden gerade 36 neue Screenshots für GTA 6 veröffentlicht, die eine breite Auswahl an verschiedenen Inhalten zeigen. Man sieht unter anderem:

Mehrere Bilder von Jason und Lucia mit Waffen

Einen lebendigen Nachtclub voller Gäste

Einen idyllischen Sonnenuntergang

Neue Orte in Vice City und Leonida

Viele verschiedene NPCs, darunter auch Barbershop-Besucher, gut gelaunte Feiernde und Stripperinnen

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

NPCs sind verdammt detailliert und vor allem vielfältig

Das sagt MeinMMO-Redakteurin Caro: Was mich vor allem an den neuen Screenshots erfreut – und das trotz wirklich hübscher Screenshots von Jason und Lucia – ist das Design der NPCs.

Sie stecken voller Liebe zum Detail und sehen nicht aus wie ein NPC-Model, dessen Zweck es ist, angezogen zu sein und die Gegend zu füllen. Sie tragen Schmuck, haben einen kohärenten Style, den man ihnen im echten Leben abkaufen würde, und eine deutliche und lesbare Bildsprache, was gutes Charakterdesign ausmacht.

Am schönsten daran und aus dem Detailgrad resultierend: Anhand der Screenshots kann man sehen, wie viele unterschiedliche Körperformen, Hauttypen, und Gesichter verwendet werden.

Allein im Bild der Stripperin ist zu erkennen, dass keine aussieht wie die andere: Unterschiedliche Körper, Nasen, Münder, Frisuren und Make-up-Stylings lassen jede einzelne von ihnen wie eine echte Person in einer echten Welt wirken.

Der Artikel befindet sich derzeitig in Bearbeitung und wird ergänzt.