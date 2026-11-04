GTA 6 hat Rockstar bereits über 750 Millionen Dollar eingebracht, bevor das allgemeine Volk überhaupt eine Sekunde spielen konnte

Eine neue Datenlage bestätigt, dass die Vorbestellungen von GTA 6 weiter durch die Decke gehen. Bereits vor dem Release in etwa 2 Wochen hat Rockstar eine heftige Anzahl an Kunden, besonders von einer Plattform.

Was verraten die Daten? Die Datenplattform Sensor Tower zeigte mit dem letzten Update am 3. November 2026, wie heftig die Vorverkäufe von GTA 6 tatsächlich in Zahlen aussehen:

Um die 2 Wochen vor dem eigentlichen Release hat Rockstar dank des neuen Grand Theft Auto bereits über 751 Millionen Dollar verdient. Und das allein mit Vorverkäufen von bisher 7,71 Millionen Einheiten des Spiels.

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PlayStation-Spieler dominieren den Vorverkauf

Welche weitere Erkenntnis bietet Sensor Tower? In dem Sales-Tracker von Sensor Tower ist neben dem dicken Geld und den verkauften Einheiten auch die Verteilung zu sehen, für welche Plattform GTA 6 vorbestellt wurde.

Man kann nicht nur durch die Zahlen, sondern auch durch den deutlichen Größenunterschied der blauen und grünen Balken erkennen: PS5-Spieler sind hier besonders motiviert und machen fast drei Viertel des gesamten Vorverkaufs aus.

Vorbestellungen von GTA 6, Stand 3. November 2026 (Quelle: Sensor Tower)

Ganze 74 % aller vorbestellten Einheiten werden auf der PlayStation 5 laufen, während 26 % von Xbox-Spielern gekauft wurden. Diese Verteilung zwischen den beiden Konsolen ist am 3. November jedoch keine Überraschung, wenn man den Graphen betrachtet, denn die blieb seit Beginn des Vorverkaufs recht gleich.



Was könnt ihr aus dieser Erkenntnis mitnehmen? Findet ihr es krass, wie viel Vertrauen die 7,7 Millionen Spieler Rockstar schenken? Oder gehört ihr selbst zu denjenigen, die GTA 6 bereits vorbestellt haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dass der Vorverkauf von GTA 6 so durch die Decke geht, hätte sich selbst Rockstar nicht gedacht. Besonders, weil Fans genau die Edition des Spiels bestellen, für die sie 100 Dollar investieren müssen: Der Preis von GTA 6 sorgte monatelang für Streitereien, jetzt ist klar: Viele Fans zahlen bereitwillig 100 Dollar