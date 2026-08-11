Der Preis von GTA 6 sorgte monatelang für Streitereien, jetzt ist klar: Viele Fans zahlen bereitwillig 100 Dollar

Der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, wurde im amerikanischen Fernsehen zu GTA 6 befragt. Dort offenbarte er einige Informationen bezüglich des erfolgreichen Vorverkaufs, aber bleibt hartnäckig ruhig.

Was sagt der CEO zu den Vorverkäufen? Dass der Vorverkauf von GTA 6 „besser läuft als erwartet”, wie er es während eines Gesprächs mit CNBC (Quelle: X) ausdrückt, hat der CEO bereits Branchen-Experte Jason Schreier mitgeteilt.

Nun erklärt er jedoch, dass sich in all den Vorbestellungen von GTA 6 vor allem die Ultimate Edition für knapp 100 Dollar/Euro am häufigsten verkauft hat.

„Es wird zur Premium-Edition tendiert“, teilt Zelnick den Moderatoren von CNBC mit, „aber das könnte wiederum darauf hindeuten, dass die gerade die eifrigsten Fans diejenigen sind, die vorbestellen.“

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100 Dollar ist für Fans keinesfalls zu viel

Was kann man daraus erschließen? Wie der Take-Two-CEO bereits erklärt hat, könnte dieser Fakt daran liegen, dass vor allem enthusiastische GTA-Fans diejenigen sind, die das Spiel bereits vorbestellt haben und daher alles aus dem Spiel mitnehmen wollen, was Rockstar zu bieten hat. Auch wenn sie dafür 20 Dollar/Euro mehr investieren müssen.

Im Herbst 2025 hatten Experten noch davon gesprochen, dass ein Standardpreis von 100 Dollar eher unwahrscheinlich sei, da das die Spielerbasis massiv reduzieren würde. Zwar handelt es sich bei den 100 Dollar nicht um die Standard-, sondern um die Ultimate Edition. Anhand des offenbar sehr erfolgreichen Vorverkaufs lässt sich jedoch erschließen, dass der Preis den Fans gar nicht so wehtut, wie von den Analysten vermutet.

Ihr könnt GTA 6 weiterhin für knapp 80 Euro kaufen. Die Bereitschaft vieler Fans zeigt jedoch, dass höhere Preise nicht aus Prinzip boykottiert werden. In dieser Hinsicht handelt es sich nicht nur um einen starken Erfolg für GTA 6, sondern auch um eine spannende Erkenntnis, die relevant für andere AAA-Spiele sein könnte, wie ein Analyst bereits vor einem Jahr spekuliert hat.

Was haltet ihr von dieser Information? Hättet ihr erwartet, dass die Vorbestellungen bisher so aussehen? Oder könnt ihr selbst nicht nachvollziehen, wie Fans bereits vor dem Release 100 Euro für ein Spiel zahlen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Eine weitere Analyse hat bereits eine Prognose veröffentlicht, wie viel Geld GTA 6 nach der ersten Woche des Releases verdienen wird. Wie das Ergebnis lautet und wie dieses festgelegt wurde, findet ihr hier: Analyse zeigt: GTA 6 erwartet nach der ersten Releasewoche Gewinne bis zu 5,2 Milliarden Dollar