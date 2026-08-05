Analyse prognostiziert den Erfolg von GTA 6, erwartet Gewinne bis zu 5,2 Milliarden Dollar

Die Vorbestellungen von GTA 6 haben bereits begonnen und Rockstars Gigant beginnt bereits vor dem eigentlichen Release, Geld zu verdienen. Was die Zahlen über den finanziellen Erfolg aussagen, hat ein Marktanalysen-Unternehmen genauer betrachtet und teilt nun seine Prognose.

Was kann man der Analyse entnehmen? Nach einer Analyse von Newzoo hat GTA 6 in den ersten Wochen in den USA sowie den fünf größten europäischen Märkten (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland) rund 180 Millionen Dollar an digitalen Vorbestellerverkäufen generiert.

Daten, mit denen sie prognostizieren können, was das für den finanziellen Erfolg der ersten Releasewoche bedeutet, die insgesamt bis zu 5,2 Milliarden Dollar betragen können.

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Erfolg durch eine bewährte Reihe wie GTA

Wie kommt das Marktanalysen-Unternehmen auf diesen Wert? Um auf die Prognose zu kommen, betrachtete Newzoo, was die 180 Millionen Dollar in den USA und 5 europäischen Ländern für eine globale Schätzung aussagen. Dafür nutzten sie die Konsolenspielerverteilung von GTA 5, bei der etwa 69 % aus diesen sechs Märkten stammen. Mit ein bisschen Dreisatz kann man daher von einer globalen Schätzung von ca. 260 Millionen Dollar in der ersten Woche ausgehen.

Um herauszufinden, was das für den Umsatz in der ersten Releasewoche bedeutet, arbeitet Newzoo mit unterschiedlichen Kurven:

die brandneue IP, von der man vor den ersten Reviews noch keine Erwartungen hat und Bestellungen erst nach ersten Meinungen startet.

die Fortsetzung mit ungewisser Qualität, in der das Franchise und Gameplay bereits bekannt ist, aber die Exekution des neuen Titels noch nicht so wirklich.

die bewährte Fortsetzung, bei der jede Veröffentlichung lange ersehnt und ihr entgegengefiebert wird, die Formel sich bewährt und eine große Fanbase besitzt.

Newzoo ordnet GTA 6 bei der dritten Kurve, der bewährten Fortsetzung, ein. Wie diese Kurven im Vergleich aussehen, seht ihr in diesem Diagramm:

Wie kann dadurch die Prognose gefunden werden? Bei der „Bewährte Fortsetzung“-Kurve macht die Eröffnungswoche etwa 5,6 % des bis zum Ende der Releasewoche verbuchten Gesamtumsatzes aus.

Bei einem Umsatz von 260 Millionen Dollar in der ersten Woche von Vorbestellungen bedeutet dies, dass GTA 6 bis zum Ende der Releasewoche einen Umsatz von 4,5 Milliarden Dollar erzielt. Wenn man vom durchschnittlichen Verkaufspreis von 88 Dollar ausgeht, sind das etwa 51 Millionen Einheiten.

Mit ein bisschen Spielraum und mit Rücksicht auf eine potenzielle andere Vorbestellungskurve setzt Newzoo daher einen Umsatz zwischen 3,25 und 5,2 Milliarden Dollar ein.

Was sagt ihr zu dieser Prognose? Würdet ihr GTA 6 auch auf die Kurve der bewährten Fortsetzung setzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Ob ihr selbst vorbestellen wollt oder nicht, solltet ihr rechtzeitig entscheiden, um von den Vorbestellerboni profitieren zu können. Wenn ihr noch wissen wollt, wie ihr euch sonst auf GTA 6 vorbereiten könnt, findet ihr das hier auf MeinMMO heraus: GTA 6 erscheint bereits in wenigen Monaten: Diese 5 Dinge solltet ihr bis November unbedingt erledigen