Community vergleicht LoL Classic mit der modernen Version, kommt zum Schluss: Nicht alles war früher schlechter

League of Legends bringt mit dem neuen Classic-Modus viele Spieler zurück in die alte Zeit. Aber hat sich LoL in allen Punkten verbessert? Ein Veteran kommt zu einem gemischten Erlebnis.

Seit dem 29. Juli 2026 können sich Spieler in den Nostalgie-Trip von LoL Classic stürzen. Auch ein Veteran auf Reddit, der seit Season 2 spielen soll (zwischen 2011 und 2012). Laut eigener Aussage habe er selbst Ranked nie wirklich genossen, sein Peak soll aber Diamond IV in Season 7 gewesen sein.

In seinem Thread vergleicht er mehrere Aspekte von LoL mit LoL Classic und kommt dabei zu verschiedenen Ergebnissen, die nicht immer zeigen, dass alles besser geworden ist.

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Die alte, hässliche Grafik hatte Vorteile

Was vergleicht der Spieler? Der LoL-Veteran vergleicht mehrere Aspekte. So findet er den Schaden von Türmen, Baron Nashor und den Drachen im modernen LoL besser. Auch den allgemeinen Jungle findet er in Classic schlechter, auch wenn er es mag, dass man dem Gegner schaden kann, wenn man etwa ein kleines Monster übrig lässt, damit ein Camp nicht respawnt. Aber bei den anderen Vergleichen ist er etwas zwiegespalten.

So mag er es in Classic, dass Items einen höheren Einfluss haben, weil es weniger Resistenzen gibt als heutzutage. Auch den Bodyblock , also dass Champions anderen Champions den Weg versperren können, findet er besser, vor allem in Kämpfen, um seinem Team zu helfen.

Er mag es, dass die Teamkämpfe in Classic langsamer sind, wodurch das Navigieren spaßiger sei. Zwiegespalten ist er bei der Map, die in Classic viel mehr Büsche besitzt.

Sein kontroversester Punkt ist wohl die Grafik. Er gesteht ein, dass sie objektiv hässlicher ist. Die kontrastreichen und großen Farben haben aber den Vorteil, dass man die Skills der Champions besser sieht. Damit habe er in der modernen Version bei einigen Fähigkeiten Probleme. Die Übersicht profitiere von der schlechten Grafik.

All die Vergleiche vom Reddit-Nutzer lest ihr hier:

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Was sagt die Community zum Vergleich? Der Thread scheint eine rege Diskussion, aber auch Zustimmung zu genießen. Mit über 2600 Upvotes und über 800 Kommentaren scheint ein Nerv getroffen worden zu sein. Nutzer wie SergDerpz (Reddit) stimmen etwa der Argumentation mit den langsamen Teamkämpfen zu.

Nutzer wie DeVil-FaiLer (Reddit) fügen hinzu, dass sich auch das Snowballing (durch frühe Kills dem Team schnell einen Vorsprung gewähren) besser anfühlt, weil Item-Spikes (eine Stärkung durch ein oder zwei bestimmte Items) bedeutsamer sind.

SirVere (Reddit) geht noch auf den Jungle ein und erklärt: Der alte Jungle war so gnadenlos – wenn man keinen Champion mit hoher Ausdauer wie [Warwick] oder Lee [Sin] spielt, hat man es beim ersten Clearen wirklich schwer.

Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zu den Vergleichen? Ich spiele LoL schon seit Season 4 und was mir an Classic am meisten gefällt, sind auch die Teamfights. Die sind nicht nur langsamer, man hat einen besseren Überblick, um welchen Champion sich die eigene Strategie und die des Gegners dreht.

Als Jungler genieße ich in Classic auch, dass man weniger Stress hat, weil es nicht so viele Objectives gibt wie im modernen LoL. Eigentlich gibt es nur die eigenen Buffs, den Drachen und später den Baron. Dadurch hat man mehr Zeit, zu ganken oder sogar den gegnerischen Jungler zu invaden.

Aber wie sieht es bei euch aus? Welche Aspekte an Classic mögt ihr mehr und welche Elemente treiben euch zur Weißglut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Mit einem uralten Zauber könnt ihr in Classic interessanten Schabernack treiben: Team beendet Match in LoL Classic in nur 3 Minuten, nutzt uralten Zauber, den die meisten nicht mehr kennen