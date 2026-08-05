Spieler fragt, wie er einen der härtesten Bosse in Palworld besiegt – Community meint, er braucht eine Armee aus Vögeln

Bellanoir Libero versetzt viele Spieler in Palworld in Angst und Schrecken – vor allem in ihrer Ultra-Variante. Ein Spieler fürchtet deshalb, ordentlich zerfleddert zu werden. Doch die Community ist sofort zur Stelle und gibt ihm Tipps.

Was ist das für ein Boss? Bellanoir Libero Ultra gehört zu den härtesten Gegnern, denen ihr euch in Palworld stellen könnt. Ihr benötigt dafür die Bruchstücke der dazugehörigen Platte und müsst sie erst herstellen. Dann könnt ihr den Boss am Beschwörungsaltar zu euch oder besser in eine Arena rufen.

Für viele Spieler sind die Beschwörungen ein böses Erwachen, denn sie sind oft deutlich härter, als sie es vorher eingeschätzt hätten. Ein Spieler fragt daher die Community, was er zur Vorbereitung tun könnte, um nicht in 5 Sekunden dezimiert zu werden. Und die haben den ultimativen Tipp parat.

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Eine Armee aus Vögeln wird es richten

Welche Tipps hat die Community parat? In seinem Thread auf Reddit fragt User The1TrueFrank nach Rat für seinen bevorstehenden Kampf. In über 300 Kommentaren eilt ihm die Community zur Hilfe und rät ihm, eine möglichst große Armee bereitzuhalten, vor allem bestehend aus Tocotocos. Diese Pals sind zielsuchende Bomben, teilen ordentlich Schaden aus und können über einen Trick ihr Kamikazemanöver sogar überleben.

Zusätzlich erleichtert es den Kampf ungemein, wenn möglichst viele Pals dieser Armee 4 Sterne besitzen. Sie raten ihm zudem, den Boss unbedingt in der Arena zu beschwören und nicht im eigenen Lager, da Bellanoir Libero es schon auf normaler Stufe innerhalb von Sekunden schafft, es in Schutt und Asche zu legen.

Viele Spieler empfehlen zudem vor allem, weitere Feuer- und Drachen-Pals mitzunehmen, allen voran möglichst gute Jormuntide Ignis. Andere raten ihm, die Platte einfach in eine Kiste zu packen und sie zu vergessen – natürlich mit einem Augenzwinkern.

Habt ihr Bellanoir Libero schon in der Ultra-Variante besiegt? Was würdet ihr dem Spieler raten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Mit dem Beschwörungsaltar könnt ihr euch besonders knackigen Herausforderungen stellen und wählen, ob ihr sie in eurem Lager oder in einer Arena bestreiten wollt. Dabei solltet ihr allerdings nicht den Fehler machen, den ein Spieler der Community begangen hat und seine Erfahrung nun mit euch teilt, damit es euch nicht genauso ergeht: Spieler braucht in Palworld für einen Bosskampf 9 Minuten, weil er nicht richtig hinguckt