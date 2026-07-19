Spieler braucht in Palworld für einen Bosskampf 9 Minuten, weil er nicht richtig hinguckt

Ein Spieler braucht für einen Bosskampf in Palworld 9 Minuten, dabei hätte er das deutlich schneller erledigen können. Dafür hätte er nur richtig hinschauen müssen.

Was ist dem Spieler passiert? Reddit-User GerDeathstar teilt in seinem Thread sein Leid mit der Community. Denn er hat ganze 9 Minuten tapfer gegen den Boss Bellanoir gekämpft – solo, allein mit seinem ausgewählten Pal-Team. Er sei Level 38 gewesen und habe sich dazu entschieden, in der Arena zu kämpfen, statt in seiner Basis.

Grundsätzlich ein guter Gedanke, denn dadurch lässt sich die mühevoll errichtete Basis schützen und Kollateralschaden an Gebäuden vermeiden. Doch leider hat er ein Feature übersehen, das ihm den Kampf deutlich erleichtert hätte.

Weitere Tipps und Tricks für die Boss-Beschwörungen und den Beschwörungs-Altar findet ihr auf Seite 2.

Video starten Palworld präsentiert den Trailer zur Vollversion, zeigt viele neue Pals Autoplay

„Du hast Elden Ring mit Beschwörungen gespielt“

Was hat der Spieler übersehen? Beschwört ihr einen Boss am Altar, könnt ihr wählen, ob ihr an Ort und Stelle oder in einer gesonderten Arena kämpfen wollt. In diesem Fall hat sich der Spieler für die Arena entschieden und übersehen, dass er mit der Palbox darin auch sämtliche darin enthaltenen Pals am Kampf teilnehmen lassen hätte können. Stattdessen kämpfte er allein mit jeweils einem Pal an seiner Seite und dem vorher festgelegten Team.

Was sagt die Community dazu? In den Kommentaren zu seiner Geschichte finden sich viele, denen es ähnlich ging und die ihm zeigen, dass er mit seinem Missgeschick nicht allein ist. Andere zeigen tiefen Respekt dafür, dass er den Kampf trotzdem durchgezogen hat.

So schreibt Z3R0Diro beispielsweise: „Alle anderen spielen Palworld. Du hast Elden Ring mit Beschwörungen gespielt.“ GerDeathstar entgegnet daraufhin, dass der Kampf dadurch zugegebenermaßen auch deutlich epischer gewesen sei als der, den er „richtig“ gespielt habe. Ein anderer fragt ihn, wie viele Ausweichrollen er benutzt habe. Er meint, es müssen über 100 gewesen sein.

Viele meinen auch, er hätte es deutlich schlimmer treffen können, denn sie hätten im Gegensatz zu ihm entschieden, einfach in der Basis zu kämpfen, weil sie dachten, es wäre durch die anwesenden Pals einfacher. Doch dem sei nicht so gewesen und sie hätten ihre gesamte Basis innerhalb weniger Augenblicke in Schutt und Asche gelegt gesehen.

Eine Einstellung, die viele Spieler bereuen, nicht früher gefunden zu haben, entlastet übrigens eure Finger deutlich, insbesondere, wenn ihr euren Pals in der Herstellung neuer Gegenstände und Bauten häufig zur Hand geht: Palworld: Zwei schnelle Einstellungen retten euren gequälten Fingern das Leben