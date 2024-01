Palworld: Rein Quarz finden – So leicht kommt ihr an das Material

In Palworld ist Rein Quarz eine wichtige Ressource. Wo ihr sie finden könnt und wie leicht das ist, erklären wir euch in diesem Artikel.

Was ist Rein Quarz? Rein Quarz ist eine Ressource in Palworld. Den Quarz benötigt ihr vor allem Richtung End-Game des Spiels. Die Ressource ist aber nur an bestimmten Orten in der Welt von Palworld vorhanden.

Wofür braucht man Rein Quarz? Nach dem ihr Rein Quarz gefunden habt, könnt ihr daraus Platinen herstellen. Um eine Platine herzustellen, benötigt ihr ein Fließbandwerk. Danach könnt ihr mit vier Stapeln Rein Quarz und zwei Stapeln Polymer eine Platine herstellen. Mit den Platinen lassen sich elektrische Maschinen in Palworld bauen.

So findet ihr Rein Quarz in Palworld

Wo gibt es Rein Quarz? Rein Quarz gibt es nur auf der nördlichsten Insel der Karte im Schneegebiet. Die Ressource ist dort ähnlich wie Eisen oder andere Bergbau-Materialien einfach auf dem Boden in glänzenden Vorkommen verteilt.

Für die Insel braucht ihr unbedingt Kleidung, die euch vor der Kälte schützt. Ansonsten werdet ihr im Eis-Gebiet erfrieren.

Wir haben hier eine Karte für euch, die euch in Rot, zeigt, in welchem Areal ihr die Vorkommen finden könnt.

Unser Tipp: Schaltet die in Gelb eingekreiste Schnellreise-Statue (Pristine Snow Field) frei. Dort findet ihr direkt einige Vorkommen in der Nähe und ihr könnt die Ressource mithilfe der Schnellreise-Funktion wieder mit zu euerer Basis nehmen.

Was braucht man, um Rein Quarz abzubauen? Damit ihr effizient an Rein Quarz kommt, solltet ihr eine möglichst starke Spitzhacke dabei haben. Die Ressource ist recht widerspenstig und lässt sich nur langsam abbauen. Wir empfehlen, mindestens eine Metall-Spitzhacke zu verwenden, um die Ressource abzuarbeiten.

Rein Quarz lässt sich auch automatisch gewinnen, genau wie alle anderen Erze in Palworld. Dafür müsst ihr nur eine zweite Basis bauen. Wie ihr das am besten macht, haben wir bereits in unserem Guide zum Thema „Erz automatisch farmen“ erklärt: Palworld: Erz automatisch farmen – So geht es am besten