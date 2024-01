Palworld: Honig finden und einfach selbst herstellen

Holz und Steine findet ihr in der freien Wildbahn, Fasern bekommt ihr, wenn ihr Bäume abholzt als Nebenprodukt zu Holz. Nachdem ihr sie gebaut habt, könnt ihr die Pals der Farm zuordnen. Dann produzieren sie nach einiger Zeit Honig. Leder in Palworld könnt ihr auf ähnliche Weise herstellen und produzieren.

Wofür braucht man Honig? Honig ist eine wichtige Komponente für die Herstellung von Kuchen in Palworld. Kuchen braucht ihr, wenn ihr andere Pals züchten wollt. Wie ihr den Brutkasten in Palworld baut , findet ihr an anderer Stelle auf MeinMMO.

Ihr sucht in Palworld nach Honig? MeinMMO verrät euch, wo ihr in Palworld Honig finden und wie ihr Honig produzieren könnt.

