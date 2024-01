Palworld: Brutkasten freischalten und bauen – So einfach geht es

Ihr wollt in Palworld einen Brutkasten freischalten und bauen, wisst aber nicht, wie das geht? MeinMMO erklärt euch, was ihr benötigt und wie es am schnellsten geht.

Wofür braucht man den Brutkasten? Den Brutkasten benötigt ihr, wenn ihr Eier von Pals ausbrüten möchtet. Die Eier bekommt ihr entweder beim Züchten oder findet ihr in der freien Wildbahn. Ohne diese Maschine ist das leider nicht möglich, die Eier auszubrüten.

Voraussetzungen für den Brutkasten: Es gibt zwei Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst: Zum einen müsst ihr Level 7 erreichen, zum anderen braucht ihr 1 Punkt Antike Technologie. Wo ihr Antike Technologie findet, lest ihr bei uns auf MeinMMO.

Mehr zum Thema Palworld: Die 7 besten Tipps, die ihr zum Start kennen solltet von Benedikt Schlotmann

Brutkasten bauen – Diese Materialien benötigt ihr

Diese Ressourcen benötigt ihr: Um den Brutkasten zu bauen, benötigt ihr folgende Sachen:

10 Paldium

5 Stoffe

30 Steine

2 antike Bauteile

Wo bekomme ich die Materialien? Paldium und Steine findet ihr in der freien Wildbahn, Paldium leuchtet blau, droppt aber auch aus Steinfelsen, wenn ihr darauf einschlagt. Stoffe müsst ihr erst im Technologiebaum freischalten und könnt den Stoff anschließend an einer einfachen Werkbank aus Wolle herstellen. Wolle bekommt ihr vom Pal Lamball, welches wir zu den besten Startern in Palworld zählen. Eine Alternative wäre übrigens das Pal Melpaca, welches ihr ebenfalls recht früh findet.

Die größte Hürde dürften die antiken Bauteile sein. Denn diese bekommt ihr, wenn ihr entweder Dungeons erfolgreich abschließt oder wenn ihr glänzende Pals, also Shinys besiegt. Letztere sind ziemlich selten, sind aber vergleichsweise einfach zu besiegen. Dungeons sind auch empfehlenswert, wenn ihr in Palworld schnell leveln möchtet.

Habt ihr alle Ressourcen zusammen, dann könnt ihr den Brutkasten in eurer Basis platzieren. Anschließend helfen euch eure Pals, den Brutkasten zu bauen. Das Ausbrüten der Eier dauert dann einige Zeit, passiert aber völlig automatisch.

Mehr zu Palworld: Wenn ihr mehr zum neuen Survivial-Shooter wissen wollt, dann schaut in folgende Übersicht auf MeinMMO: Hier haben wir alle wichtigen Informationen rund um das Spiel für euch zusammengefasst:

Palworld: Release, Plattformen und Roadmap – Alle Infos zum Survival-Shooter