Palworld: Antike Kerne – So findet und nutzt ihr sie

Wenn ihr erfahren wollt, was der Patch noch so an Änderungen für euch bereithält, könnt ihr das hier nachlesen: Palword erhält das erste richtig große Update, bringt neuen Raid-Boss, starke Items und das Pal-Management

Diese Tafeln könnt ihr aus den entsprechenden Steinscherben herstellen. Die Steinscherben erhaltet ihr hauptsächlich durch das Bestreiten von Dungeons. Es ist auch möglich, dass ihr die Scherben in Truhen der Oberwelt findet, jedoch ist die Droprate hierfür so gering, dass wir empfehlen, die Scherben gezielt durch das Absolvieren von Dungeons zu erhalten.

Den Beschwörungsaltar müsst ihr in eurem Lager platzieren. Es empfiehlt sich daher, ein separates Lager nur für Raidkämpfe zu bauen, da ihr mehr als nur ein Lager haben könnt , damit ihr nicht versehentlich eure Hütte abreißt. Ein großer Vorteil dabei ist jedoch, dass je nach dem Level eures Lagers bis zu 15 Pals, die sonst euer Lager unterstützen würden, mit euch in den Kampf ziehen können und die ihr sogar im Kampf bei Kampfunfähigkeit austauschen könnt.

So kommt ihr zum Raid-Boss Bellanoir: Um an Antike Kerne zu gelangen, müsst ihr den Raid Boss Bellanoir besiegen. Doch dafür ist eine sorgfältige Vorbereitung unerlässlich. Zunächst müsst ihr den Beschwörungsaltar auf Stufe 33 im Technologiebaum freischalten, indem ihr alte Technologiepunkte investiert. Die Materialien, die ihr für den Bau benötigt, sind:

Mit dem letzten großen Patch in Palworld wurden viele neue Änderungen hinzugefügt, darunter craftbare Gegenstände, die Option für Raids gegen den Pal Bellanoir und das Sammeln von Antiken Kernen. Wir von meinMMO erklären euch heute, wie ihr an Antike Kerne kommt.

