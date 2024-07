Palworld: Alle neuen Pals aus dem Sakurajima Update und ihre Fähigkeiten

Mit dem neuen Update in Palworld bekommen Spieler weitere mögliche Begleiter, die hauptsächlich in dem neuen Gebiet zu finden sind. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Pals hinzugekommen sind.

Am 27. Juni ist das große Sakurajima-Update für Palworld erschienen und mit ihm ein neues Gebiet. Das neue Gebiet bringt zusätzlich noch eine Menge neuer Pals unterschiedlichster Typen ins Spiel. Insgesamt gibt es 14 neue mögliche Begleiter für euch. Von einigen bereits vorhandenen Pals kommen neue Varianten hinzu.

Alle neuen Pals, ihre Fähigkeiten und ihre Fundorte

Um welche Pals geht es? Mit dem neuen Update wurden auch einige neue Pals integriert. Die meisten findet ihr hauptsächlich in dem neuen Gebiet. Einige, wie Mimog, findet ihr allerdings über die ganze Map verteilt.

In dieser Liste konzentrieren wir uns nur auf die komplett neuen Pals. Alle Pals und alle Varianten, die es generell in dem Spiel gibt, findet ihr hier: Palworld: Alle Pals und ihre Locations auf der Map

Selyne

Was ist das für ein Pal? Selyne ist ein Pal der Elemente Dunkel und Neutral und dürfte vielen als neuer Turmboss bekannt sein. Ihr könnt sie aber auch für euch selbst fangen. Wenn ihr Selyne besiegt oder fangt, droppt sie euch Saphire, Stoff und seltene Krallen.

Obendrein könnt ihr Selyne als Flugtier nutzen, und es verbessert Feuer- und Dunkelangriffe, während ihr auf dem Pal sitzt. Im Lager kann es Arbeiten im Bereich Handwerk, Medizinproduktion und Transport jeweils auf Stufe 3 übernehmen.

Wo könnt ihr Selyne finden? Dieses Pal spawnt nur unter bestimmten Bedingungen: Während des Meteoriten-Ereignisses besteht die Möglichkeit, dass Selyne spawnt, allerdings nur im neuen Sakurajima-Gebiet.

Croajiro

Was ist das für ein Pal? Croajiro gehört ebenfalls zu den neuen Pals, die mit dem neuen Update in das Spiel integriert wurden. Es ist vom Typ Wasser und droppt beim Besiegen oder Fangen Pal-Saft und Stoff.

Wenn ihr Croajiro mit euch herumlaufen lasst, könnt ihr ihn nutzen, um euch hoch in die Luft schleudern zu lassen. Hierfür müsst ihr einfach auf ihn draufklettern. Im Lager unterstützt er euch im Handwerk, Transport, Bewässern und Sammeln jeweils auf Stufe 1.

Wo könnt ihr Croajiro finden? Croajiro findet ihr natürlich auch im neuen Gebiet Sakurajima, aber auch in anderen Gebieten. Zusätzlich findet ihr es auf der Ice Wind Island, der Eastern Wild Island und im Westen des Sea Breeze Archipelago.

Lullu

Was ist das für ein Pal? Lullu ist vom Typ Gras und droppt euch Hübsche Blumen und Rote Beeren. Das Pal ist besonders nützlich, wenn ihr es in euer Lager packt, denn es erhöht die Wachstumsrate eurer angebauten Pflanzen. Zusätzlich unterstützt es euch im Lager beim Pflanzen, Handwerk, Sammeln und in der Medizinproduktion jeweils auf Stufe 1.

Wo könnt ihr Lullu finden? Lullu findet ihr rundherum um den Dancing Sakura Shrine im neuen Gebiet. Am wahrscheinlichsten trefft ihr es aber östlich davon an, kurz vor den Mushroom Wetlands.

Shroomer

Was ist das für ein Pal? Shroomer sieht aus wie eine Mischung aus einem Dino und einem Pilz und gehört wenig überraschend zum Typ Gras. Was außerdem wenig überraschen dürfte, ist, dass es euch Pilze und rote Beeren droppt.

Shroomer dient euch zusätzlich als Reittier und ist sehr nützlich für euer Lager. Mit seinen Sporen sorgt es nämlich dafür, dass der Geisteszustand (GEI) eurer Pals langsamer abnimmt. Zusätzlich unterstützt es im Lager mit Pflanzen, Handwerk, Sammeln und Holzfällen auf Stufe 2 und Handwerk auf Stufe 1.

Wo könnt ihr Shroomer finden? Dieses Pal findet ihr nur in den Mushroom Wetlands.

Kikit

Was ist das für ein Pal? Kikit ist ein kleines Pal vom Typ Boden. Es droppt euch einige interessante Materialien, nämlich Leder, Knochen und Rohöl.

Habt ihr dieses Pal in eurem Team, verringert es das Gewicht von Rohöl und ist daher ideal, wenn ihr dieses Material farmt. Für euer Lager ist es nicht unbedingt die beste Wahl, es kann euch aber immerhin mit Bergbau auf Stufe 1 unterstützen.

Wo könnt ihr Kikit finden? Dieses Pal findet ihr primär in den Northern Rock Fields und in der Southern Sandbar.

Sootseer

Was ist das für ein Pal? Sootser gehört den Typen Dunkel und Feuer an und droppt euch Knochen, Rohöl und Mittelgroße Pal-Seelen. Und wenn ihr es in eure Viehfarm setzt, droppt es euch zusätzliche Knochen.

Dazu unterstützt es euch in eurem Lager bei der Feuererzeugung und Handwerk jeweils auf Stufe 3. Außerdem kann es euch im Bergbau auf Stufe 2 unterstützen oder beim Farmen oder Sammeln auf Stufe 1.

Wo könnt ihr Sootseer finden? Wenig überraschend findet ihr Sootser im neuen Gebiet in den Mushroom Wetlands.

Prixter

Was ist das für ein Pal? Prixter gehört zu den Dunkel- und Boden-Pals und droppt euch Giftdrüsen. Das Pal ist vor allem in Dungeons praktisch, denn wenn ihr seine Fähigkeit aktiviert, findet es den Ausgang für euch. Obendrein unterstützt es euch beim Holzfällen auf Stufe 3 und beim Sammeln und der Medizinproduktion auf Stufe 1.

Wo könnt ihr Prixter finden? Dieses Pal findet ihr ausschließlich in den Northern Rock Fields.

Knocklem

Was ist das für ein Pal? Knocklem gehört zu den Boden-Typen und droppt euch Erz. Knocklem besitzt die Fähigkeit, seine Attacken und Verteidigung zu stärken. Dazu unterstützt es euch im Lager auf Stufe 3 in den Bereichen Sammeln und Bergbau und zusätzlich auf Stufe 4 im Transport.

Wo könnt ihr Knocklem finden? Knocklem findet ihr primär nordwestlich vom Dancing Sakura Shrine.

