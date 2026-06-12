Nintendos Patentklage gegen den „Palworld“ stellt wohl keine ernsthafte Bedrohung mehr für Pocketpair dar

Die Pokémon Company verklagt Palworld wegen Verletzungen von Patenten. Jetzt gibt es neue Informationen. Vor allem ein Detail soll wichtig sein. Denn die Klage soll sich wohl nur noch auf ältere Spielversionen von Palworld beziehen.

Die Pokémon Company (Nintendo) und Palworld streiten sich seit einigen Jahren vor Gericht. Nachdem eine Behörde ein Patent aufgehoben hatte, kommt jetzt erneut Bewegung in die Sache.

Durch öffentliche Akten ist wohl bekannt geworden, dass Nintendo seine Klage abgeändert hatte. Das hat auch eine wichtige Auswirkung auf die Klage und eine mögliche Schadensersatzforderung.

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Nintendos Klage zielt wohl nur noch auf alte Spielversionen, weil Pocketpair Änderungen vorgenommen hat

Was hat sich verändert? Nintendo und The Pokémon Company werfen Pocketpair vor, mit Palworld mehrere Patente verletzt zu haben.

Doch genau diese Punkte hat Pocketpair in den letzten Monaten entkräftet: Entweder wurden diese Features entfernt oder so stark angepasst, dass sie nicht mehr Teil der Klage sein sollen:

Anstatt eine Sphäre zu werfen und damit ein Pal zu beschwören, erscheint das Wesen nun direkter neben dem Spieler.

Später wurde auch das Gleiten über Pals entfernt, sodass stattdessen ein normaler Gleiter benutzt werden muss.

Was hat das mit der Klage zu tun? Genau das macht die Klage wohl weniger bedrohlich: Nintendos Klage stützt sich angeblich auf eine ältere Version, wo der Entwickler die kritisierten Punkte noch nicht verändert hat. Da Pocketpair diese Dinge jedoch angepasst hat, sinkt der praktische Nutzen und damit wohl auch der Umfang des Schadensersatzes. Davon berichtet das gut informierte Magazin Gamesfray.com:

Hier heißt es, dass Nintendo die Klage bereits im November 2025 verändert haben soll, sodass sich der Fall jetzt auf ältere Versionen von Palworld beschränken soll, also auf solche, die entstanden sind, bevor Pocketpair Änderungen vornahm, um Patentverletzungen zu vermeiden. Am Ende gehe es „nur“ noch um etwa 30.000 US-Dollar und nicht mehr um Millionenbeträge.

Rechtlich ist das wichtig, weil eine Klage am stärksten ist, wenn das beanstandete Verhalten noch aktuell im Produkt steckt. Wenn die kritischen Features schon entfernt sind, kann Nintendo weniger gut argumentieren, dass das laufende Spiel weiterhin dieselben Schutzrechte verletzten soll.

Palworld feiert übrigens in wenigen Wochen seinen offiziellen 1.0-Release. Um das zu feiern ist jetzt ein völlig neuer Cinematic Trailer erschienen, den ihr euch ansehen könnt und wo weitere Details zum Spiel verraten werden. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Im ersten Trailer zu Palworld wurden Monster noch ausgenutzt, heute zeigt es sich ganz anders