Im ersten Trailer zu Palworld wurden Monster noch ausgenutzt, heute zeigt es sich ganz anders

Palworld 1.0 wurde auf dem Summer Game Fest mit einem neuen Trailer gezeigt. Der hat einen anderen Einschlag, als es noch beim allerersten Trailer der Fall war.

Erinnert ihr euch noch an den ersten Trailer von Palworld? Damals wurde viel darüber geredet, wie sehr das Ganze einer gewissen anderen großen Monster-Reihe ähnelte – aber auch, dass der Vibe ein ganz anderer war. Die Pals wurden ausgenutzt, gefangen oder mit Schusswaffen ausgestattet. Das sorgte für Aufmerksamkeit.

Es folgten ein mächtig erfolgreicher Early-Access-Release, aber auch viele Geschichten rund um Rechtsstreitigkeiten mit Nintendo.

Nun hat sich Palworld erneut auf dem Summer Game Fest gezeigt. Aber mit einer ganz anderen Ausrichtung:

Video starten Palworld gibt ein Release-Datum für Version 1.0 bekannt Autoplay

Epischer Monsterkampf im Trailer zu Palworld 1.0

Im neuen Cinematic-Trailer sehen wir eine Trainerin und ihre Pals, die gegen ein gigantisches Drachen-Monstrum im Himmel kämpfen. Blitze, gehetzte Manöver, aber vor allem: Teamwork. Das sind die Dinge, die im neuen Trailer betont werden.

Ein interessanter Image-Wandel im Vergleich zum ursprünglichen Trailer, mit dem Palworld damals erschien.

Wann erscheint Palworld 1.0? Die Vollversion erscheint nun offiziell am 10. Juli 2026.

Was bringt die Version 1.0? Grundsätzlich könnt ihr mt dem gewohnten Spiel rechnen, dass sich um das Fangen, Trainieren und Einsetzen der Pals dreht. Im Trailer sind unter anderem neue Pals, aber auch neue Umgebungen und vor allem der Weltenbaum zu sehen.

Neben dem Einsatz der Pals geht es in Palworld auch viel um Crafting und den kreativen Einsatz unterschiedlichster Waffen. Ihr baut Basen und arbeitet mit den verschiedenen Fähigkeiten der Pals.

Palworld war eines von vielen Spielen, die auf dem Summer Game Fest vorgestellt wurden. Zu den übrigen Highlights gehören Resident Evil: Veronica, Aion 2, Guild Wars 3 und Final Fantasy 7. Doch auch da ist noch nicht Schluss. Die komplette Übersicht haben wir aber hier für euch: Alle Trailer und Ankündigungen des Summer Game Fests 2026 im Live-Ticker.