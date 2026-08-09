13 Spiele zum Monstersammeln machen Pokémon und Palworld Konkurrenz

Spiele wie Pokémon und Palworld erfreuen sich großer Beliebtheit. Es macht einfach Spaß, die darin enthaltenen Monster zu sammeln und die Kollektion zu vervollständigen. Falls ihr nach Alternativen zu diesen beiden Games sucht, könnt ihr mit der folgenden Liste auf MeinMMO vielleicht euer nächstes Game finden.

Welche Spiele wurden für die Liste ausgesucht? Die ausgewählten Spiele unterscheiden sich stark voneinander. In einigen davon ist das Sammeln der Monster der Hauptaspekt, bei anderen Games nur ein nettes Beiwerk. Die Reihenfolge der hier vorgestellten Spiele ist dabei zufällig gewählt.

Nach welchen Kriterien wurde ausgewählt? Wir haben dabei Spiele aufgelistet, die

in irgendeiner Form das Sammeln von Monstern beinhalten

bereits erschienen sind oder von denen wir uns zumindest einen Eindruck verschaffen konnten

in Deutschland erhältlich sind oder sein werden

einen positiven Eindruck bei uns hinterlassen haben

Zu jedem der Spiele schreiben wir die jeweiligen Stärken und Schwächen. So könnt ihr für euch entscheiden, ob das Game etwas für euch sein könnte.

Coromon – Der flotte Monstersammelspaß

Entwickler: TRAGsoft | Plattform: PC, Switch, Mobile | Release-Datum in Deutschland: 31. März 2022 | Steam-Wertung: 86 % bei über 3.100 Wertungen

Was ist das für ein Spiel? In Coromon gerät der Kontinent Velua aus dem Gleichgewicht. Eine fremde Bedrohung versucht, die Elementarkräfte der Welt zu manipulieren. Um die Welt vor dem Untergang zu retten, reisen wir durch verschiedene Biome und sammeln dabei die Essenzen von sechs mächtigen Titanen.

Was wir ebenfalls sammeln, sind die Coromon. Wir selbst sind dabei ein frischgebackener Kampfforscher der technologischen Organisation Lux Solis. Unsere Aufgabe besteht darin, den Kontinent zu erkunden und die Kreaturen darauf zu erforschen.

Video starten Coromon – Gameplay-Trailer zur Pokémon-Alternative im schönen Pixel-Look Autoplay

Wie viele Monster gibt es zu sammeln? Mit allen Formen und weiteren Entwicklungen gibt es aktuell 124 Coromon zum Sammeln. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Sammelspielen dieser Liste etwas wenig – aber perfekt für Spieler, die mal in so ein Spiel reinschnuppern wollen. Schließlich gab es am Anfang auch nur 151 Pokémon.

Pro Die Punkte, die beim Stufenaufstieg erhalten werden, können manuell auf Statuswerte verteilt werden

Shiny-Kreaturen haben bessere Statuswerte

Anpassbare Optionen wie Ausdauersystem, Regelsets oder EP-Verteilung

Anspruchsvolle Rätsel in der Umgebung Contra Gewöhnliche Story und flache Charaktertiefe

Lange und teils ermüdende Dungeons der Titanen

Im Kern gibt es kaum eigene Mechaniken

Wenig Inhalte nach der Story-Kampagne

Auf der nächsten Seite geht es mit einem großen Konkurrenten von Pokémon weiter – auch, was den Anime betrifft.