13 Spiele zum Monstersammeln machen Pokémon und Palworld Konkurrenz

Spiele wie Pokémon und Palworld erfreuen sich großer Beliebtheit. Es macht einfach Spaß, die darin enthaltenen Monster zu sammeln und die Kollektion zu vervollständigen. Falls ihr nach Alternativen zu diesen beiden Games sucht, könnt ihr mit der folgenden Liste auf MeinMMO vielleicht euer nächstes Game finden.
Welche Spiele wurden für die Liste ausgesucht? Die ausgewählten Spiele unterscheiden sich stark voneinander. In einigen davon ist das Sammeln der Monster der Hauptaspekt, bei anderen Games nur ein nettes Beiwerk. Die Reihenfolge der hier vorgestellten Spiele ist dabei zufällig gewählt.
Nach welchen Kriterien wurde ausgewählt? Wir haben dabei Spiele aufgelistet, die
- in irgendeiner Form das Sammeln von Monstern beinhalten
- bereits erschienen sind oder von denen wir uns zumindest einen Eindruck verschaffen konnten
- in Deutschland erhältlich sind oder sein werden
- einen positiven Eindruck bei uns hinterlassen haben
Zu jedem der Spiele schreiben wir die jeweiligen Stärken und Schwächen. So könnt ihr für euch entscheiden, ob das Game etwas für euch sein könnte.
Coromon – Der flotte Monstersammelspaß
Entwickler: TRAGsoft | Plattform: PC, Switch, Mobile | Release-Datum in Deutschland: 31. März 2022 | Steam-Wertung: 86 % bei über 3.100 Wertungen
Was ist das für ein Spiel? In Coromon gerät der Kontinent Velua aus dem Gleichgewicht. Eine fremde Bedrohung versucht, die Elementarkräfte der Welt zu manipulieren. Um die Welt vor dem Untergang zu retten, reisen wir durch verschiedene Biome und sammeln dabei die Essenzen von sechs mächtigen Titanen.
Was wir ebenfalls sammeln, sind die Coromon. Wir selbst sind dabei ein frischgebackener Kampfforscher der technologischen Organisation Lux Solis. Unsere Aufgabe besteht darin, den Kontinent zu erkunden und die Kreaturen darauf zu erforschen.
Wie viele Monster gibt es zu sammeln? Mit allen Formen und weiteren Entwicklungen gibt es aktuell 124 Coromon zum Sammeln. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Sammelspielen dieser Liste etwas wenig – aber perfekt für Spieler, die mal in so ein Spiel reinschnuppern wollen. Schließlich gab es am Anfang auch nur 151 Pokémon.
Auf der nächsten Seite geht es mit einem großen Konkurrenten von Pokémon weiter – auch, was den Anime betrifft.
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Kommentare
Ellenlange Auflistung und kein Monster Hunter Stories? Schämt euch.
Oh jo, da hast du vollkommen Recht! 😀 Habe leider nur den 1. Teil gespielt und deshalb vollkommen vergessen. My Bad!
Na gut, ich lass es nochmal durchgehen. Vielleicht kann man den Artikel ja mit den “honorable mentions” ergänzen, so als konstruktive Kritik?
Definitiv, ich lasse ihn erstmal atmen und werde ihn regelmäßig aktualisieren :3 Auch mit Hinblick auf Aniimo und Honkai Nexus Anima, wenn sie vollständig erscheinen