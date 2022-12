Survival-Spiel auf Steam mischt Pokémon und Shooter – Erinnert Fans mit seinen Kreaturen an beliebte Taschenmonster

Was sagen die Kommentare? Die Kommentare auf YouTube sind ziemlich positiv und so äußern erste Spieler die Hoffnung auf einen baldigen Release. Das wohl größte Thema ist jedoch die Ähnlichkeit mancher Pals zu bekannten Pokémon.

Was wissen wir zu dem Release? Palworld soll f2023 für PC via Steam im Early Access erscheinen.

Was ist das für ein Spiel? Palworld ist ein Survival-Shooter, der von Pocketpair entwickelt wird. In den bisher gezeigten Trailern sieht der verrückte Titel aus, wie eine überspitze Version von Pokémon mit Schusswaffen, auch wenn der Chefentwickler sagt, Palworld hat nichts mit Pokémon zu tun .

