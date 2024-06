Palworld: So kommt ihr auf die neue Insel Sakurajima

Was sollte man beachten? Wir empfehlen euch, mindestens Level 45 erreicht zu haben, bevor ihr das neue Gebiet erkundet. Denn die Pals, die dort auftauchen, sind alle auf einem hohen Level und greifen euch aus der Entfernung an. Seid ihr auf einem niedrigen Level, werdet ihr sonst ziemlich schnell besiegt.

Die Insel Sakurajima ist in Palworld angekommen, und es gibt viele neue Pals zu treffen, Ressourcen zu sammeln und Herausforderungen in der neuen Zone zu meistern. MeinMMO erklärt, wie ihr auf die neue Insel kommt.

