Palworld: Ragnahawk finden und züchten

Was benötigt ihr, um Pals zu züchten? Um grundsätzlich Pals züchten zu können, müsst ihr mindestens Level 19 erreicht haben und die Zuchtfarm in eurem Technologiebaum freigeschaltet haben. Für den Bau dieser Farm benötigt ihr folgende Rohstoffe:

Ragnahawk findet ihr vor allem auf dem Mount Obsidian. Die Pals dort haben durchschnittlich ein Level von 30-40. Außerdem kann es in diesem Gebiet ziemlich heiß werden. Wenn ihr diesen Weg geht, solltet ihr also sicherstellen, dass ihr für dieses Gebiet entsprechend ausgerüstet seid.

Ragnahawk ist für viele Spieler eine gute Wahl als Flugtier. Abgesehen davon ist dieses Pal auch ein guter Begleiter in Kämpfen und in der Basis sehr nützlich. Wir von MeinMMO erklären euch, wo ihr dieses Pal finden und züchten könnt.

In Palworld bekämpft ihr eure Gegner und fangt währenddessen Pals, die euch nicht nur im Kampf helfen, sondern auch nützliche Arbeiten in euren Lagern verrichten oder euch als Flugtiere dienen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to