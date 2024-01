Welche Voraussetzung muss ich erfüllen? Ihr müsst Level 19 erreichen, um die Zuchtfarm freizuschalten. Außerdem benötigt ihr ein männliches und ein weibliches Pal, damit die Zucht funktioniert. Wie ihr Pals züchtet, lest ihr in unserem umfangreichen Zuchtguide zu Palworld auf MeinMMO .

Fusionierte Pals sehen ihren normalen Versionen sehr ähnlich. Allerdings haben sie oft andere Elementtypen und Färbungen als ihre ursprünglichen Gegenstücke und sind in der Regel viel stärker. Deswegen lohnen sich die Fusion Pals auch. MeinMMO zählt euch alle Pals auf, die ihr züchten könnt und was ihr beachten müsst.

Was sind Fusion Pals? In Palworld entwickeln sich eure Pals nicht wie Pokémon, stattdessen gibt es Fusionen. Diese nennt man auch “Fusion Pals.”

In Palworld könnt ihr dank Zucht sogenannte Fusion-Pals bekommen. Welche das sind und wie das funktioniert, lest ihr auf MeinMMO.

