Palworld: Pals züchten und Eier ausbrüten – Breeding Guide

Ihr wollt in Palworld endlich Pals züchten und ausbrüten? MeinMMO erklärt euch Schritt für Schritt, wie das funktioniert und welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst.

Wie züchtet man Pals? In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr in Palworld Pals züchten könnt. Dafür müsst ihr ein paar Voraussetzungen erfüllen und benötigt ein paar Gegenstände. Alle wichtigen Informationen findet ihr direkt bei uns.

Voraussetzungen für die Zucht: Bevor ihr mit dem Züchten von Pals loslegen könnt, müsst ihr folgende Dinge freischalten oder herstellen. Fehlt euch noch Erfahrung, dann schaut in unseren Guide, wie ihr schnell leveln könnt:

Level 9, Brutkasten freischalten

Level 15, Mühle freischalten

Level 19, Zuchtfarm freischalten

Wie ihr Pals züchtet und anschließend ausbrütet, erklären wir euch auf MeinMMO Schritt für Schritt:

Palworld: Breeding Guide im Überblick:

Zuchtfarm freischalten und bauen

Das benötigt ihr für die Zuchtfarm: Ihr müsst Level 19 erreichen und könnt anschließend im Technologie-Baum die Zuchtfarm freischalten. Nun könnt ihr das Gebäude platzieren. Doch Vorsicht: Die Zuchtfarm benötigt viel Platz. Folgende Ressourcen benötigt ihr:

100 Holz

20 Steine

50 Fasern

Holz und Steine findet ihr in der freien Wildbahn, Fasern bekommt ihr beim Abholzen von Bäumen.

Passende Pals in der Zuchtfarm platzieren

Welche Pals muss ich platzieren? Zum Züchten benötigt ihr sowohl ein männliches als auch ein weibliches Pal. Diese müsst ihr in der Zuchtfarm platzieren. Das Symbol für das Geschlecht findet ihr direkt über den Köpfen eurer Pals, im Team-Menü oder in eurer Pal-Bank in eurer Basis.

Ob ihr die passenden Pals ausgewählt habt, zeigt euch auch die Zuchtfarm an.

Palworld: Kuchen herstellen und in die Zuchtfarm legen

Kuchen herstellen: Damit sich eure Pals vereinigen und ein Ei herstellen, müsst ihr die Zuchtfarm mit Kuchen versorgen. Ohne Kuchen pflanzen sich eure Pals nicht fort. Für Kuchen benötigt ihr

5 Mehl

8 rote Beeren

7 Milch

8 Eier

2 Honig

Für Mehl benötigt ihr Weizen, den ihr bei Pals finden oder selbst produzieren könnt. Das Mehl könnt ihr dann in der Mühle zu Mehl verarbeiten. Die Mühle schaltet ihr auf Level 15 im Technologie-Baum frei.

Wie ihr Honig findet und produzieren könnt, lest ihr am besten auf MeinMMO nach. Anschließend könnt ihr im Kochtopf Kuchen herstellen.

Zuchtfarm mit Kuchen versorgen: Packt ihr Kuchen in die Zuchtfarm, dann füllt sich ein Fortschrittsbalken. Habt ihr genügend Kuchen geliefert, dann kommt die Nachricht „Liebe erblüht zwischen den beiden Pals.“

Nun müsst ihr Geduld haben und nach einiger Zeit bekommt ihr ein schönes, neues Ei, welches ihr ausbrüten könnt.

Ei ausbrüten

Das benötigt ihr: Um das Ei auszubrüten, benötigt ihr einen Brutkasten. Wie ihr einen Brutkasten in Palworld baut, lest ihr ebenfalls bei uns auf MeinMMO. Ihr müsst in jedem Fall Level 9 erreichen, das sollte aber kein Problem sein, da ihr für die Zuchtfarm bereits Level 19 erreichen musstet.

Ei ausbrüten: Habt ihr den Brutkasten gebaut, platziert ihr das Ei in dem Brutkasten. Anschließend müsst ihr eine Zeit lang warten. Wie lange ihr warten müsst, hängt von dem Ei ab, welches ihr in den Brutkasten gelegt habt. Einfache Eier schlüpfen bereits nach 10 Minuten, bei anderen Eiern müsst ihr durchaus auch 2 Stunden warten. Die Zeit wird nicht verkürzt, wenn ihr schlafen geht und den Tag abschließt.

Alles Wichtige rund um Palworld: Mehr Informationen rund um Palworld findet ihr in folgender Übersicht direkt auf MeinMMO. Hier findet ihr auch, wie es mit dem Survival-Spiel in Zukunft weitergehen soll:

