Um Palworlds ersten Raid im Handumdrehen zu besiegen braucht es nur ein gut platziertes Lagerfeuer

Und schon seid ihr fertig mit dem Raid. Wie findet ihr die Strategie: Würdet ihr sie anwenden? Habt ihr sie vielleicht schon angewendet? Oder stellt ihr euch Bellanoir ehrenhaft in den Weg und bekämpft sie mit euren Pals zusammen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Wie wendet ihr die Strategie an? Damit ihr die Strategie anwenden könnt, braucht ihr ein eigenes Raid-Lager. Spawnt ihr Bellanoir in eurem normalen, aufgebauten Lager ein, kann das Gefecht eure Bauten zerstören. Der Ort, an dem ihr euer Raid-Lager errichtet, ist aber egal.

Schlussendlich schießt ihr ihr mit einem explosiven Pfeil möglichst in den Kopf, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Dann ist sie entweder schon auf 0 Lebenspunkten oder ihr könnt sie mit wenigen weiteren Angriffen in die Knie zwingen.

In der Theorie geht es bei dieser Strategie darum, den Boss mit einem Lagerfeuer so sehr zu verletzen, dass ihr sie mit einem einzigen Kopftreffer fertig machen könnt.

Um Bellanoir zu bekämpfen, müsst ihr sie erst beschwören. Dafür benötigt ihr einen Beschwörungsaltar, den ihr in euer Camp setzt. Um den Altar zu aktivieren, benötigt ihr zusätzlich noch eine Steintafel, die ihr wiederum mit in Dungeons gefundenem Material craften könnt.

Was ist der erste Raid? Der erste Endgame-Raid in Palworld ist Bellanoir. Sie wurde vor wenigen Wochen erst ins Game gepatcht und ist aktuell der einzige Raid.

In Palworld gibt es gerade den ersten Raid und schon haben die Spieler herausgefunden, wie ihr ihn super leicht besiegt. Was ihr dafür braucht? Ein gut platziertes Lagerfeuer.

