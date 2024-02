Palworld: Die besten Flying Mounts für jedes Level – Hier findet ihr die Flugtiere

Warum sind das die besten Flying Mounts für die jeweiligen Level? Nitewing zeichnet sich zwar weder durch hohe Ausdauer noch durch eine gute Fluggeschwindigkeit aus, doch der Vogel ist das erste Flug-Mount, das ihr bekommen könnt und deshalb führt in den ersten 20 Leveln kein Weg an ihm vorbei.

Was sind die besten Flugtiere für jedes Level? Das mit Abstand beste Flying Mount in Palworld ist Jetragon, doch den könnt ihr erst ab Level 50 reiten. In unserer Übersicht seht ihr deshalb, welche Pals ihr bis zur Freischaltung von Jetragon fliegen solltet.

Auf MeinMMO erfahrt ihr, was in Palworld die besten Flying Mounts auf den jeweiligen Leveln sind.

Außerdem könnt ihr bestimmte Orte wie die Naturschutzgebiete ausschließlich über das Wasser erreichen. Ein gutes Flying Mount ist also durchaus nützlich, wenn ihr in Palworld Fortschritte machen wollt.

