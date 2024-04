Palworld stellt im Trailer 4 neue Pals vor, aber Spieler entdecken weitere Details

In einem neuen Trailer stellt Palworld vier neue Monster vor, die ihr demnächst im Spiel fangen könnt. Spieler glauben jedoch im Trailer noch mehr neue Inhalte zu entdecken.

Welche Pals werden vorgestellt? Mit einem Trailer wurde jetzt ein größeres Update für Palworld vorgestellt. Ein genaues Datum, wann dieses Update kommen soll, ist bislang nicht bekannt. Als ungefähren Zeitraum könnt ihr euch aber den Sommer 2024 vormerken.

Im Trailer liegt der Fokus auf vier neuen Pals, die es mit dem Update dann ins Spiel schaffen. Ihre Namen hat Pocketpair in diesem Zusammenhang allerdings bisher nicht bekannt gegeben. Ihr müsst euch also vorerst mit den paar Szenen zufriedengeben, die der Trailer bietet:

Vier neue Pals kommen mit dem Update

Ein humanoider Frosch, der ein echter Kampfsportler mit schwarzem Gurt zu sein scheint.

Ein großer Vogel, der spitze Steine aus dem Boden schießen lässt.

Eine Hunde-ähnliches, humanoides Wesen, das in einem Tempel zu sehen ist und vielleicht psychische Kräfte besitzt.

Ein Dinosaurier mit Pilz-Hut und unschuldigem Blick.

Laut Entwickler sollen mit dem Update nur ein paar neue Pals neu ins Spiel kommen. Wie viele es letztlich tatsächlich werden, erfahren wir wohl erst in nächster Zeit.

Wie reagiert die Community? Viele Spieler freuen sich auf die neuen Pals und drücken in ihren Kommentaren (via YouTube) ihre Vorfreude aus. Vor allem der kugelrunde, kämpfende Frosch scheint es den meisten Spielern angetan zu haben.

„Diesen Frosch. Ich will diesen Frosch“ heißt es gleich in einem der Top-Kommentare. Und auch User PalKomi schreibt in seinem Kommentar: „Ich will diesen Frosch-Pal so dringend haben, er sieht so liebenswert aus […]“. Tatsächlich wird der Frosch in den Kommentaren besonders häufig erwähnt.

Spieler entdecken weitere Details im Trailer

Auch wenn der Fokus des Trailers auf den neuen Pals liegt, konnten Spieler noch ein paar weitere Details entdecken, die dann eventuell mit dem Update ins Spiel kommen.

„Auch neue Waffen. Sehr schön“, merkt User awanderer4033 in seinem Kommentar an. Tatsächlich scheint der Trailer zwei neue Waffen vorzustellen, mit denen ihr den Pals den Kampf ansagen könnt:

Ein modernes Sturmgewehr, das euch mit Lasern schießen lässt.

Ein gewaltiger Flammenwerfer, der gegnerischen Pals keine Chance zu lassen scheint.

Entdecken könnt ihr im Trailer aber auch neue Gebiete. Ob und wann diese dem Spiel hinzugefügt werden, oder wie große sie ausfallen werden, ist allerdings bislang nicht bestätigt. Die Vermutung liegt aber nahe, dass es eben nicht nur Gebiete sind, die rein für den Trailer gestaltet wurden:

Ein asiatisch-inspiriertes Gebiet voller Kirschblütenbäume, Schreine und den ikonischen Torii-Toren.

Ein Sumpf-Gebiet voller riesiger Pilze, das vermutlich dann die Heimat des Pilz-Dinos wird.

Vor Kurzem gab es bereits ein Update für Palworld. Alles dazu findet ihr hier: Palword Update v0.2.0.6 bringt neuen Raid-Boss, starke Items und das Pal-Management – Patch Notes & Highlights