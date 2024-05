Alle warten aufs neue MMORPG Throne and Liberty – Doch es gibt schlechte News

Das MMORPG Throne and Liberty startete im Dezember 2023 in Südkorea. Eigentlich sollte es Amazon 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X nach Europa bringen. Aber das neuste Signal aus Südkorea ist negativ.

Das ist der Stand von Throne and Liberty:

Amazon hat im Februar 2023, 10 Monate vor dem Release von Throne and Liberty in Südkorea, zugesagt, das südkoreanische Action-MMORPG nach Europa zu bringen.

Erste Beta-Tests liefen in Europa bereits, doch ein Release-Datum für den Lauch in Europa fehlt noch. Angeblich hat Amazon Schwierigkeiten, mit der Umsetzung des MMORPGs für PS5 und Xbox Series X. Seit dem 17. April schweigt Amazon wieder zu Throne and Liberty.

Derweil mehren sich die schlechten Nachrichten zum MMORPG im Heimatland.

NCSoft verschweigt Verkaufszahlen von Throne and Liberty in Südkorea

Was sind die schlechten News? Der Entwickler von Throne and Liberty, NCSoft, hat in einer Investorenkonferenz die aktuellen Verkaufszahlen für all ihre MMORPGs genannt – außer für Throne and Liberty. In der letzten Investorenkonferenz hatte man gar keine Zahle für kein MMORPG genannt.

Die Zahlen sehen ohnehin nicht gut aus, die früher so starken Mobile-MMORPGs kriseln deutlich, die alten PC-Spiele sind stabil, Guild Wars 2 kann sogar deutlich zulegen:

NCsoft nennt alle Zahlen, sogar das uralte Aion und das kriselnde Blade & Soul: Aber Throne and Liberty fehlt.

Das Fehlen der Zahlen für Throne and Liberty wird als Zeichen dafür verstanden, dass das in Südkorea relativ neue MMORPG unter den Erwartungen der Entwickler bleibt.

Das MMORPG scheint im Heimatland einen schlechten Stand zu haben, es wurden schon umfangreiche Änderungen vorgestellt.

Droht das Schicksal von WildStar?

Das ist das Problem: Wir im Westen erinnern uns noch daran, als NCSoft konsequent die Verkaufszahlen eines MMORPGs verschwiegen hat: Das war WildStar, der WoW-Killer, der dann von WoW gekillt wurde.

Das MMORPG erwies sich als tragischer Flop und wurde letztlich eingestellt.

Das Verschweigen der Verkaufszahlen zusammen mit dem Fehlen eines Release-Datums von Amazon und den angeblichen Problemen für einen Konsolen-Port stellen einen möglichen Launch von Throne and Liberty in Frage.

Es ist fraglos so, dass der Relesae von Throne and Liberty für Amazon im Februar 2023 deutlich attraktiver aussah, als im Mai 2024.

Es ist kein gutes Zeichen, wenn einem MMORPG schon vor dem Launch in Europa im Heimatland die Luft auszugehen scheint. Dabei wäre ein neues PC-MMORPG auch für NCSoft so wichtig, dort kriseln ihnen die „Hype-MMORPGs“ auf Mobile grade weg, während die bestehenden PC-MMORPGs vor allem Guild Wars 2 gut laufen: Guild Wars 3: Endlich wurde ein neues MMORPG angekündigt, aber die Ankündigung war schlimm