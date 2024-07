Wie wird sich das neue MMORPG von Amazon spielen, wenn man absolut kein Geld ausgeben will?

Dank zahlreicher neuer Infos zum Bezahlmodell von Throne and Liberty lässt sich mittlerweile erahnen, wie groß die Nachteile für Spielende ausfallen, wenn sie für das MMORPG von NCSoft und Amazon Games keinen einzigen Cent ausgeben.

Kurz vor dem Start der offenen Beta von Throne and Liberty verriet Publisher Amazon Games erstmals, wie das Bezahlmodell des Free2Play-MMORPGs beim weltweiten Launch am 17. September 2024 aussehen wird.

Wie wird sich das neue Online-Rollenspiel der New-World-Macher und Lost-Ark-Betreuer also spielen, wenn man absolut kein Geld ausgeben will? Basierend auf allen bisher bekannten Infos versucht sich MeinMMO im Folgenden an einer Antwort.

Wofür kann man in Throne and Liberty Geld ausgeben?

Die Monetarisierung des MMORPGs basiert auf den folgenden Säulen:

Verkauf von Early-Access-Paketen, die bis zu fünf Tage Frühzugang versprechen

Verkauf von Einheiten der Währung Luzent für harte Euros

Bereitstellung von kostenpflichtigen Pfaden für den Wachstumspass sowie Kampfpass

Verkauf von kosmetischen Items wie Outfits, Verwandlungen, Färbemitteln und Emotes über den Ingame-Shop

Nicht beim Launch dabei ist das optionale Abo Segen von Solisium, das man aus der koreanischen Version von Throne and Liberty kennt. Amazon Games lässt offen, ob der Segen in angepasster Form zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte.

Gilden sind extrem wichtig in Throne and Liberty – der Trailer verrät, warum:

Was bringt es, Geld in Early-Access-Pakete zu investieren?

Die genauen Inhalte und Preise der Early-Access-Pakete sind bisher nicht bekannt. Wer so früh wie möglich in Throne and Liberty durchstarten möchte, muss jedoch in jedem Fall das Geld für so ein Paket investieren – bis zu fünf Tage Frühstart soll es geben.

Amazon Games möchte jedoch zusätzlich zu den Frühstart-Servern am 17. September weitere Launch-Realms bereitstellen, auf denen ihr nur auf Charaktere trefft, die zum offiziellen Release oder danach erstellt wurden. Der Vorsprung der Paket-Besitzer ist daher auf die Frühstart-Server begrenzt.

Was bringt es, Geld in Luzent zu investieren?

Mit der Echtgeld-Währung Luzent könnt ihr Items aus dem Auktionshaus sowie aus dem Ingame-Shop kaufen oder die kostenpflichtigen Pfade vom Wachstumspass und Kampfpass bezahlen. Die gute Nachricht: Ihr könnt euch Luzent auch erspielen,

indem ihr Gegenstände im Auktionshaus verkauft

indem ihr an bestimmten Aktivitäten wie Burgbelagerungen oder Steuertransport-Events teilnehmt

Wer Throne and Liberty in einer aktiven Gilde spielt und regelmäßig die entsprechenden Inhalte meistert (oder regelmäßig etwas von Wert im Auktionshaus verkauft), sollte sich genug Luzent verdienen, um damit die Pässe sowie die eine oder andere Investition bezahlen zu können.

Luzent mit Echtgeld zu kaufen, dürfte daher speziell für Spielende interessant sein, die nicht ganz so viel Zeit haben, allein unterwegs sind oder zu einer kleinen, wenig aktiven Gilde gehören, und die sich dennoch Wachstumspass, Kampfpass oder teure Gegenstände aus dem Auktionshaus leisten möchten – etwa Beutestücke aus nicht-instanziierten Inhalten wie den Weltbossen.