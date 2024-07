Throne and Liberty: Startzeit, Vorab-Download, Umfang, Event-Zeitplan – alles Wichtige zur bald startenden Open Beta

Vom 18. bis 23. Juli 2024 läuft die erste und einzige offene Beta-Phase von Throne and Liberty. In diesem Übersichtsartikel erfahrt ihr alles Wissenswerte zur Startzeit, dem Vorab-Download, den spielbaren Inhalten sowie den geplanten Events.

Am 17. September 2024 erscheint mit Throne and Liberty das neue MMORPG von NCSoft. Den Launch im Westen übernimmt dabei Amazon Games, die bereits mit New World und Lost Ark einige Erfahrungen sammeln konnten.

Euch erwartet ein Online-Rollenspiel, das sich auf das „Massively“ aus „Massively Multiplayer Online Role-Playing Game“ konzentrieren möchte. Sprich: Euch erwarten neben dem üblichen Questen und Leveln vor allem riesige PvP-Schlachten, Belagerungen und Gildenaktivitäten.

Austesten können Interessierte Throne and Liberty vom 18. bis 23. Juli 2024, im Zuge einer offenen Beta-Phase. Was ihr über diesen Test wissen müsst, hat euch MeinMMO im Folgenden zusammengefasst.

Ein neuer Trailer zeigt die Charaktererstellung von Throne and Liberty:

Wann startet die offene Beta von Throne and Liberty?

Die offene Beta von Throne and Liberty findet vom 18. Juli 2024 um 19:00 Uhr MESZ bis zum 23. Juli 2024 um 19:00 Uhr MESZ statt.

Auf welchen Plattformen läuft die offene Beta?

Ihr könnt Throne and Liberty auf PC, PlayStation 5 oder Xbox Series X|S anspielen. Das sind auch die Plattformen, auf denen das MMORPG am 17. September 2024 final erscheinen soll.

Gibt es einen Vorab-Download (Pre-Load)?

Ja, aber nicht für alle Plattformen. Wenn ihr auf dem PC (Steam) oder der Xbox Series X|S unterwegs seid, könnt ihr den Client der offenen Beta ab dem 16. Juli 2024 um 19:00 Uhr herunterladen. Alle PlayStation-Nutzer müssen sich bis zum 18. Juli 2024 um 19:00 Uhr gedulden.

Unterstützt die offene Beta die deutsche Sprache?

Die Texte von Throne and Liberty könnt ihr euch in Deutsch anzeigen lassen. Unterstützt werden außerdem Englisch, Spanisch (Spanien und LATAM), Französisch, brasilianisches Portugiesisch und Japanisch. Für die Sprachausgabe gibt es nur die Optionen Englisch, Japanisch oder Koreanisch.

Welche Inhalte sind während der Open-Beta spielbar?

Euch erwartet fast der gesamte Umfang der Release-Version von Throne and Liberty. Einzig Burgenbelagerungen und Steuertransport-Events sind deaktiviert. Damit ihr in den wenigen Tagen möglichst viel sehen könnt, beschleunigen die Entwickler in der Open-Beta die Level-Phase.

Ihr könnt also alle Waffen austesten, die verschiedenen Gebiete sowie Dungeons unsicher machen und an den Events, Kämpfen gegen Erzbosse und Eroberungsschlachten teilnehmen. Wie wirken sich Wetter und Tageszeiten auf die Spielwelt aus? Auch das könnt ihr herausfinden!

Wie sieht der Event-Zeitplan für die Open-Beta aus?

Für die offene Beta-Phase hat Amazon Games einen speziellen Event-Zeitplan veröffentlicht:

Alle 3 Stunden ein dynamisches Event Während der dynamischen Events finden in bestimmten Gebieten auf der Karte diverse Aktivitäten wie Wolfsjagd-Wettbewerbe oder Laternensamen-Feste statt. Diese Events fallen in eine von drei Kategorien: Frieden (PvE), Domäne (PvP) oder Gilde.

Täglich Eroberungsschlachten ab dem 20. Juli um 20:00 Uhr der örtlichen Serverzeit. Der Kampf um den Segensstein Der Kampf um den Zerwürfnisstein

Erzbosse ab 20. Juli um 19:00 Uhr örtliche Serverzeit.

Zum Release im September soll Throne and Liberty übrigens auf ein Free2Play-Modell mit Ingame-Shop, optionalem Abo und Battle Pass setzen. Wie fair das System in der bereits veröffentlichten Korea-Version ausfällt, erfahrt ihr hier: Gildenleiter einer Allianz mit 600 Spielern verrät nach 1.000+ Stunden, ob Throne and Liberty Spaß macht und Pay2Win ist