Amazon verspricht: Das neue Throne and Liberty bringt mit 1.000 Spieler in einer Schlacht das „Massive“ in MMORPG zurück

Amazon rührt die Werbetrommel für Throne and Liberty, das neue MMORPG aus Südkorea, das jetzt endlich einen Release-Termin hat. Am 17. September 2024 soll es für PC, PS5 und Xbox erscheinen.

Das ist die Situation:

Throne and Liberty war seit 2011 in Entwicklung und hat viele Mutationen durchgemacht. 2016 hieß es noch Lineage: Eternal und stand kurz vor einem weltweiten Release. Dann hieß es lange Project: TL, und jetzt eben „Throne and Liberty“.

Das MMORPG erschien im Heimatland im Dezember 2023, doch Südkorea tat sich schwer mit dem MMORPG. Dort hat es viel Kritik erhalten und gilt schon als Flop.

Amazon will das Spiel in den Westen bringen und ihm eigene Konsolen-Versionen für PS5 und Xbox spendieren, aber das verzögerte sich alles und man fragte sich, ob das MMORPG wirklich noch kommt.

Aber offenbar gab es bei einem Besuch von Amazon in Südkorea Ende Mai 2024 einen Durchbruch und jetzt steht das Releasen-Datum fest. Amazon wechselt in die Hype-Phase.

Es wird nur eine Version von Throne and Liberty geben

Das sagt Amazon zum Release: In einem Interview mit „TheGamer“ sprechen zwei Verantwortliche über Throne and Liberty: Marv Lee Kwai, den man schon als West-Gesicht vom südkoreanischen ArcheAge konnte, und Daniel Lafuente.

Die beiden betonen: Die Spieler im Westen würden das „original Throne and Liberty“ bekommen und keine irgendwie andere Version. Denn das MMORPG sei schon mit einem weltweiten Publikum im Auge entwickelt worden und man hätte nun massig Feedback der Spieler berücksichtigt, auch das Feedback der westlichen Spieler in Beta-Tests.

Es werde in jedem Fall nur eine Version geben.

Jede Klasse kämpft beidhändig, das soll coole Kombinationen ermöglichen

Was soll das spielerisch einzigartige Feature sein? Amazon stellt eine Eigenart des Spiels heraus: Jede Klasse im Spiel kämpft beidhändig und man könne die Items mixen.

Also etwa einen Dolch und einen Zauberstab tragen oder Großschwert und Armbrust oder eine Kombination aus Schwert/Schild und einem Langbogen.

Das soll „das Ass im Ärmel“ des Spiels sein, erklären die Entwickler.

Lafuente sagt:

Das duale Waffensystem bestimmt, welche Fähigkeiten man hat. Ich denke, dass man mehr einzigartige Möglichkeiten hat, diese verrückten Klassen zu erstellen, in denen jemand sowohl ein Schwert als auch einen Stab trägt. Und das gibt ihnen Zugang zu magischen Fähigkeiten und den Fähigkeiten im Stile von „Ich werde mein großes Schwert nach dir schwingen“, sodass man einige ziemlich einzigartige Arten von Builds sieht, die von Spielern erstellt werden. Ich denke, das Wichtigste ist, dass die Spieler mehr als einen Spielstil erleben können.

„Alles an Throne and Liberty ist massiv“

Wie unterscheidet sich Throne and Liberty von anderen MMORPGs? Hier sagt LaFuente: Von Tag 1 an war alles bei Throne and Liberty so gebaut, dass man es „massiv“ nennen muss:

Massiver Maßstab, alles daran, die Welt, die Gebäude, alles. Und die Technologie, die derzeit entwickelt wird, wird Dinge wie Burgbelagerungen ermöglichen, bei denen Tausende von Spielern an einer Burgbelagerung teilnehmen. Das ist keine Übertreibung, das ist bereits etwas, das man im koreanischen Lebensdienst gesehen hat: Tausende von Spielern, die an dieser Burgbelagerung teilnehmen. Das ist wahrscheinlich das größte Ereignis, das wir haben. Und dann gibt es noch andere Dinge, an denen Hunderte von Spielern teilnehmen, bis hin zu Kämpfen zwischen Gilden, die sich eher im Bereich 50 gegen 50, 60 gegen 60 bewegen werden. Der Umfang ist ein großer Teil dessen, was wir in Throne & Liberty erwarten, vor allem, wenn es um PvP-Kämpfe geht.

Über die Schlachten mit 1.000 Spielern haben wir hier berichtet.

Es gibt einen guten Grund, warum das Massive verschwunden ist

Das steckt dahinter: Man sollte diese Hype-Aussagen vor einem Release skeptisch sehen. Eine große Frage ist zum Beispiel, wie zum Geier man auf einer PS5 1.000 gleichzeitige Spieler bei einer Burgbelagerung hinbekommen will.

Jeder, der solche Massenschlachten mal in Dark Age of Camelot oder The Elder Scrolls Online erlebt hat, weiß, wie enorm Performance-hungrig die sind.

Es hat gute Gründe, warum man von solchen Massenschlachten vor 20 Jahren weggegangen ist und seitdem auf instanziierte Gebiete setzt, in denen gleichzeitig nur relativ wenige Spieler aktiv sein können: In WoW sind es in den meisten Gebieten fünf (Dungeons) oder maximal 80 (das PvP-Schlachtfeld Alteractal):

Diese Schlachten sind enorm laggy und Performance-hungrig

Es ist unfair, weil eine Seite oft viel mehr Leute hat als die andere

So toll ist der Spielspaß nicht, das wirkt dann alles sehr zufällig und kaum koordiniert

Wenn Throne and Liberty so ein Brett wäre, wie es die Entwickler beschreiben, wäre nicht zu erklären, dass die Entwickler in Südkorea die Zahlen zum MMORPG verschwiegen haben und bei einer Pressekonferenz ganz unangenehme Fragen beantworten mussten, warum es mit der Firma so weit nach unten geht.

Aber wir wollen jetzt auch nicht sofort schwarz malen und einen der spannendsten MMORPG-Releases der vergangenen zehn Jahre in Grund und Boden beschreiben, bevor es überhaupt erschienen ist. Die Schauwerte des Spiels scheinen in jedem Fall tadellos zu sein. Und man kann hoffen, dass Amazon als Publisher nach den zwei gigantischen Launches von New World und Lost Ark einiges dazugelernt hat.

Wobei man betonen muss, dass die Version für PS5 und Xbox wirklich etwas Neues ist und weder Amazon noch NCSoft hier Erfahrungswerte haben, auf die sie zurückgreifen können.

Aber das Spiel wird kostenlos sein und es wird Möglichkeiten geben, schon bald in die PC-Version zu schauen. Dann werden wir alle mehr wissen: Throne and Liberty: Alles Wichtige zu Release, Klassen, Gameplay, Open Beta, Preis und Plattformen