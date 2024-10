Throne and Liberty macht eine Sache viel besser als Lost Ark, lockt mich dadurch noch lange auf die Server

Die Endgame-Progression ist in asiatischen MMORPGs häufig ein gescheiterter Balance-Akt zwischen aufwendigem Grind, Pay2Progress-Elementen und frustrierenden Glücksfaktoren. Throne and Liberty bekommt diesen Tanz auf dem Seil jedoch deutlich besser hin als viele Konkurrenten, meint zumindest MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz.

Eigentlich müsste ich gerade in jeder freien Minute meinen neuen Charakter in New World Aeternum leveln oder die Testversion eines potenziellen Highlights aus dem verbleibenden Spielejahr 2024 zocken. Immer wieder erwische ich mich jedoch dabei, dass ich „nur mal kurz“ Throne and Liberty starte.

Der nächste Weltboss spawnt schließlich bald, meine Amitoi-Crew wartet bereits auf die nächste Expedition, ich möchte meine angesammelten Abgrundvertrag- oder Dimensionsvertrag-Marken investieren oder mich bei Händlern mit den täglichen Angeboten eindecken.

Dass mich das Endgame von Throne and Liberty im Allgemeinen und die Charakterprogression im Speziellen weiterhin motiviert und mich regelmäßig auf die Server lockt – mehr als es bei allen asiatischen MMORPGs der Vergangenheit der Fall war -, hat natürlich Gründe, denen ich im Folgenden auf die Spur kommen möchte.

Der Launch-Trailer zu Throne and Liberty:

Ein Glück, das Glück spielt nur eine kleine Rolle

Nehmen wir als Vergleichsobjekt doch Lost Ark, das ich für ein tolles Free2Play-MMORPG halte, dass mich im Endgame jedoch stets nach einer Weile verliert. Der Hauptgrund dafür liegt in der Art, wie dort die Charakterentwicklung grundsätzlich funktioniert:

Man erspielt sich eine Ausrüstungszusammenstellung und wertet diese auf, bis man irgendwann die nächste Gear-Stufe erreicht. Dann wird das neue Set aufgewertet.

Man farmt sich im Normalfall keine neuen Ausrüstungsteile, sondern Upgrade-Materialien.

Der Aufwertungsprozess kann scheitern (wodurch man die investierten Upgrade-Materialien verliert). Je höher das Itemlevel, desto aufwendiger wird es, erfolgreiche Aufwertungen durchzuführen.

Es gibt zwar eine Art „Bad-Luck-Protection“, durch die sich die Chance auf Erfolg durch Fails erhöht, doch ist der Frust durch Pech beim Aufwerten ein ständiger Begleiter im Endgame von Lost Ark.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 15 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt und hat seit dem Launch von World of Warcraft alle wichtigen (und einige der weniger wichtigen), neuen Online-Rollenspiele gezockt – oftmals bis ins Endgame rein beziehungsweise über viele Monate und Jahre hinweg.

In Throne and Liberty gibt es ebenfalls ein umfassendes Upgrade-System für die Ausrüstung und Skills, doch verzichten die Entwickler hier bislang darauf, dem Faktor Glück eine zu große und damit frustrierende Rolle beizumessen.

Wer Items oder Skills aufwerten oder bestimmte Gegenstände herstellen möchte, kann dabei nicht scheitern, aber teils große Erfolge erzielen (beim Kochen gibt es dadurch etwa Bufffood, das länger seine Wirkung entfaltet; bei der Aufwertung von Ausrüstung winkt mehr Fortschritt). Das motiviert.

Am meisten Glück braucht man aktuell, um die perfekten Eigenschaften einer Waffe zu erhalten. Wer einfach nur drei voll ausgewertete Eigenschaften auf seinen Items haben will, kann aber auch darauf ohne Fehlschläge gezielt hinarbeiten.

Beim Loot von Bossen spielt Glück natürlich eine Rolle, doch bietet Throne and Liberty alternative Möglichkeiten an, um an beispielsweise Dungeon-Beute zu kommen, die einfach nicht droppen will (etwa das gezielte Farmen von Dungeon-Marken für den Kauf von Ausrüstungstruhen).

Auch wenn es nicht den Wunsch-Loot gibt, lohnt sich jeder erfolgreiche Dungeon-Besuch.

Lohnenswerte Aufgaben

Ich schätze es ganz grundsätzlich, dass mir Throne and Liberty verschiedene Wege anbietet, um meine Ausrüstung nach und nach von grün auf blau auf episch zu bringen – durch Crafting etwa, die Lithografie, Dungeons, Weltbosse, das Auktionshaus, Truhen für Abgrundwährung, Truhen für Dimensionale Essenzen, Truhen für Dimensionale Seelenscherben oder über die Auswahltruhen von Händlern.

Meiner Motivation hilft es dabei ungemein, dass bei wirklich jeder Farmrunde etwas Sinnvolles herausspringt. Im Dungeon oder vom Weltboss gab es nicht den erhofften Loot? Dafür belohnen Spezialmedaillen des Widerstands respektive die Seelenscherben.

Besonders lohnenswert fühlen sich die Farmrunden in den Abgrund-Dungeons an. Einfach mit zig Vertragsblättern in dem entsprechenden Open-World-Bereich vorbeischauen, eine Gruppe suchen und nach einer halben Stunde geht man bereits mit ordentlich Abgrundwährung, Segenstaschen, Sollant, Vertragsmünzen und Loot nach Hause.

Auch die Dungeon- und Weltboss-Runs sind meist schnell gemacht. Reicht die Zeit nicht, um sich Mitstreiter zu suchen, stürzt man sich auf die Verträge der offenen Welt oder Events und hält parallel die Augen nach mystischen Kugeln oder Portalen auf. Es gibt viel zu tun, ohne dass man von der Masse an Pflichtaufgaben erschlagen wird.

Durch die gemeisterten Aktivitäten kann man oft gleichzeitig an mehreren Möglichkeiten arbeiten, um die eigene Ausrüstung zu verbessern, und da auch kleine Farmrunden einen spürbaren und planbaren Beitrag leisten, fühlt sich der Grind – zumindest für mich – sehr viel weniger nach Arbeit an als bei beispielsweise Lost Ark.

Zu all dem kommt noch dazu, dass es in Throne and Liberty eben nicht nur um Aufwertungsmaterialien geht, sondern auch um den Wechsel von Ausrüstung sowie Waffen. Für mich fühlt sich letzteres einfach belohnender an, umso mehr, wenn die Klamotten und Friedensstifter so toll aussehen wie im neuen MMORPG von NCSoft und Amazon Games. Man braucht keine Cosmetics, um optisch was herzumachen.

Wie seht ihr das? Motiviert euch die Charakterprogression von Throne and Liberty oder fällt euch ein anderes asiatisches MMORPG ein, das euch langfristiger motivieren und fesseln konnte? Verratet es in den Kommentaren!

Was muss ich zu Throne and Liberty wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.