Das aktuelle MMORPG von Amazon bekommt die bisher größte Erweiterung, der erste Trailer schürt Hype

Die Entwickler von Throne and Liberty haben mit „The Frozen Divide: Nix“ die neue Erweiterung des Free2Play-MMORPGs vorgestellt. MeinMMO fasst euch hier alles Wichtige zusammen.

Was ist zur neuen Erweiterung bekannt? „The Frozen Divide: Nix“ landet am 25. Juni 2026 auf den Servern von Throne and Liberty und ist – wie das MMORPG auch – kostenlos. Zu den Highlight-Neuerungen gehören:

Die namensgebende Region Nix

Panzerhandschuhe als neue Waffe

Erweiterung der Level-Phase bis Stufe 60

2 neue kooperative Dungeons

Neue Fortbewegungsmechaniken für die Erkundung von Nix: der Aetheranzug und der Aurorapfad

Mehr Details zu diesen Features findet ihr auf der zweiten Seite. Dort erfahrt ihr außerdem, wie die Roadmap nach dem Launch der Erweiterung aussieht. Der neue Ankündigungs-Trailer für „The Frozen Divide: Nix“ stimmt euch auf die neuen Inhalte von Throne and Liberty ein:

Video starten Throne and Liberty – The Frozen Divide: Nix: Ankündigungs-Trailer zur neuen Erweiterung Autoplay

„Ich kann es kaum erwarten“

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Sehr gemischt. Unter dem YouTube-Trailer ist vor allem die Vorfreude der Fans spürbar.

theophileblp7210 schreibt etwa: „Endlich! Ich bin richtig gehypt darauf! Toller Job!“

onurbaser sieht das auch so: „Fantastisch! Ich kann es kaum erwarten, zurückzukehren. Ich hoffe auf sehr viel mehr Inhalte.“

uncontestedowl42 ergänzt: „Sieht absolut massiv aus. Ich kann es kaum erwarten.“

Auf Reddit zeigen sich viele Spieler indes eher unterwältigt, weil sie ganz grundsätzliche Probleme mit Throne and Liberty haben.

StageAppropriate7064 erklärt etwa: „Ohne die täglichen Aufgaben im Spiel und die sinnlosen Open-World-Events zu ändern, können sie hinzufügen, was sie wollen – ich komme auf keinen Fall zurück.“

kajidourden sieht das ähnlich: „Das Ausrüstungs- und Klassensystem braucht eine Überarbeitung, bevor ich das Spiel noch einmal anfasse.“

AgentAled schlägt einen versöhnlicheren Ton an, auch wenn es nicht so klingt, als würde er selbst spielen wollen: „Tolle Neuigkeiten für alle, die das Spiel noch spielen: jede Menge Inhalte und ein Plan für die kommenden Monate. Ich hoffe, die Spieler haben Spaß daran, und dass auch alle, die neu dazukommen, um es auszuprobieren, ihre Freude daran haben.“

Freut sich MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz auf die Erweiterung? Mit der Launch-Version von Throne and Liberty hatte ich durchaus einigen Spaß. Vor allem das „Massively“-Gefühl, die Dungeons und die Erkundung der Welt mit den Tierformen haben mir gefallen. Insbesondere das Bezahlmodell mit seinen Pay2Win-Vibes und der hohe Grind-Faktor sind mir nach einiger Zeit jedoch auf den Keks gegangen.

Dass ich mit der ersten Erweiterung „Wildnis von Talandre“ nur noch kurz reingeschaut habe, lag aber auch am Zerfall der Community. In meiner Gilde war niemand mehr online. Viele der noch aktiven Gemeinschaften verlangten absurde Online-Zeiten. Nach dem Erreichen der Maximalstufe 55 verschwand die Motivation schnell, sich regelmäßig einzuloggen.

Ich kann die gemischten Reaktionen aus der Community daher gut nachvollziehen. Der neue Trailer macht schon Lust, das Spiel noch einmal herunterzuladen und den alten Charakter auszugraben. Ich befürchte aber, dass das wieder nur eine kurze Stippvisite wird. Wie sieht es aus: Freut ihr euch auf „The Frozen Divide: Nix“? Verratet es mir gern in den Kommentaren! Alle, die mehr über die neue Erweiterung erfahren möchten, werden auf der nächsten Seite fündig.