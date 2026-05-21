Einer der besten Entwickler von World of Warcraft aus der Zeit von „Legion“ ist zurück. Viele hoffen, dass er die besten Features zurückbringen wird.

Wenn man sich die Nachrichten rund um das Entwickler-Team von World of Warcraft anschaut, dann gab es in den letzten Jahren immer wieder einige herbe Verluste für das Entwickler-Team. Namhafte Entwickler verschwanden Stück für Stück und viele der alten Veteranen suchten sich neue Jobs. Zwar wurde das Team rund um WoW immer wieder vergrößert, sodass wir inzwischen mehr Content als je zuvor bekommen und auch riesige Features wie das Housing umgesetzt werden können, doch positive Nachrichten wurden seltener.

Ein großer Gewinn war die Rückkehr von Chris Metzen, dem ursprünglichen Story-Guru von Warcraft. Jetzt ist auch ein anderer Entwickler zurück, dem wir viele der wichtigsten Inhalte verdanken: Johnny Cash.

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Cash hat an Pet-Battles und wichtigen Legion-Features gearbeitet

Wer ist Johnny Cash? Auch wenn die Community sich permanent einen Spaß daraus macht, zuerst an den Sänger zu denken, ist Johnny Cash ein Entwickler von World of Warcraft gewesen, der für einige der besten Spielinhalte maßgeblich verantwortlich gewesen ist. So sind unter seiner Leitung einige der beliebtesten Inhalte entstanden:

Das ursprüngliche Pet-Battle-System.

Einige Artefakte in Legion und auch die Questreihe zum verderbten Aschenbringer.

Ordenshallen

Gebiete wie Argus, das Sturmsangtal (Battle for Azeroth) oder Bastion (Shadowlands).

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Was hat Cash in den 4 Jahren gemacht? Nachdem Cash von Blizzard fortgegangen war, arbeitete er für Epic Games am Spiel Fortnite. Dort arbeitete er als Lead Quest Designer und später als Design Director – also in ganz ähnlichen Aufgaben wie auch zuvor bei World of Warcraft.

Woran arbeitet Cash jetzt? Was jetzt die genaue Aufgabe von Cash bei World of Warcraft sein wird, bleibt abzuwarten. Viele hoffen, dass er sich noch einmal dem Pet-Battle-System widmen wird, das Blizzard in Midnight im Grunde beerdigt hat. Dort lassen sich Haustiere nur noch fangen, aber es gibt keine neuen Kämpfe.

Andere hoffen, dass Cash damit beauftragt wird, die Ordenshallen wieder sinnvoll in das Spiel zu integrieren und zu überarbeiten. Immerhin sind sie eines der beliebtesten Features aus Legion, das sich viele Leute zurückwünschen.

Was seine wirkliche Aufgabe sein wird, bleibt abzuwarten und werden wir womöglich erst in vielen Monaten zu sehen bekommen. Immerhin ist schon weitgehend bekannt, welche Inhalte in den nächsten Patches von World of Warcraft erscheinen werden. Am wahrscheinlichsten scheint also, dass wir den Einfluss von Cash erst mit „The Last Titan“ zu sehen bekommen – vielleicht aber noch später.

Bis es soweit ist, könnt ihr in WoW aber erst einmal ordentlich Upgrades farmen – denn die Limitierungen wurden komplett aufgehoben.