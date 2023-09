Chris Metzen ist wieder bei Blizzard: Hat neue Rolle im WoW-Team, stellt bald nächste Erweiterung vor

Der Warcraft-Guru Chris Metzen hat einen neue Anstellung bei Blizzard bekommen. Er ist mehr als nur ein Berater – er lenkt jetzt wieder die Story.

Im Entwickler-Team rund um World of Warcraft gibt es ein paar „Legenden“, die bei der Community noch in bester Erinnerung sind. Eine davon ist Chris Metzen, der Urvater des ganzen Warcraft-Franchise. Er hat einen Großteil der ursprünglichen Story ersonnen und war am Grundspiel und vielen Erweiterungen noch beteiligt, schrieb hierfür die Geschichte und viele Charaktere.

Wegen psychischer Belastung und um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, zog er sich vor einigen Jahren allerdings aus dem Beruf zurück.

Was hat Chris Metzen bisher gemacht? Seit ungefähr dem Ende von Shadowlands hatte Chris Metzen lediglich eine „beratende“ Funktion bei Blizzard – zumindest auf dem Papier. Er sollte dem Team dabei helfen, die Story von World of Warcraft wieder auf andere Bahnen zu lenken, Ideen einstreuen und diese mit dem Team diskutieren.

Was ist sein neuer Job? Als „Executive Creative Director“ für das Warcraft-Universum, einer Vollzeitanstellung, ist er deutlich mehr in den Story-Prozess involviert. Dabei betont Blizzard, dass es um das ganze Warcraft-Universum geht – also vermutlich auch weitere Spiele, wie etwa Hearthstone oder das bald erscheinenden Warcraft Rumble (Mobile). Aktuell ist Metzen aber vor allem beim Team von World of Warcraft tätig.

Blizzard hat bestätigt, dass Chris Metzen auf der kommenden BlizzCon im November wohl das Sprachrohr des Warcraft-Teams sein wird, um vorzustellen „woran man in letzter Zeit gearbeitet hat“ – jedem Fan dürfte klar sein, dass es sich dabei nur um das nächste Addon von World of Warcraft handeln kann.

Abgesehen davon hören wir Chris Metzen im Spiel – zumindest im englischen Original. Da ist er zum Beispiel die Stimme von Thrall, aber auch die von Ragnaros und Nefarian.

Für Fans des Warcraft-Franchise dürfte die nächste BlizzCon wieder ein richtiges Highlight werden. Denn Metzen und die BlizzCon, das gehört einfach zusammen – und hat auch immer einen großen Reiz der Präsentationen ausgemacht.

Schon im Vorfeld hatten wir darüber berichtet, dass die nächste Erweiterung ziemlich sicher wieder Chris Metzens Handschrift tragen wird.