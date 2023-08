WoW: Neues Cinematic zeigt, warum Nachtelfen schon wieder um ihre Heimat bangen müssen

Der Release von Patch 10.1.7 in WoW ist am 6. September und führt die bisher zweite Saison von Dragonflight noch fort.

Wer sich aus hartem Content bisher rausgehalten hat, der dürfte auch froh sein, dass der Mega-Dungeon „Dämmerung des Ewigen“ endlich in heroischer Schwierigkeit verfügbar ist. Damit kann man auch ganz ohne den Leistungsdruck der harten Variante mal in den Dungeon schnuppern und sich schonmal auf die Bosse einstimmen.

Was zeigt das Cinematic? Im Cinematic bekommen wir Gerithus zu sehen. Das ist ein grüner Drache und der Enkel von Ysera. Gerithus wird gerade von der Inkarnation Fyrakk bedroht und ist offenbar in einem schwer verwundeten Zustand.

In World of Warcraft hat das Warten auf das nächste Update bald ein Ende, denn der Patch 10.1.7 startet in wenigen Tagen. Blizzard hat schon jetzt das Cinematic zu diesem Patch veröffentlicht, das einen ersten Vorgeschmack darauf gibt, wohin die Reise noch geht. Zu sehen sind Fyrakk und Vyranoth – aber auch ein bereits bekannter grüner Drache, dem es an den Kragen geht.

