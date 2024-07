Das neueste Kapitel von One Piece gibt nach 30 Jahren einen Hinweis auf die Macht des großen Schatzes

Auch wenn One Piece schon eine Ewigkeit läuft, geben uns die letzten Kapitel viele neue Informationen zur Welt, Weltregierung und aktuell sogar zum One Piece, vor allem zur Macht, die man durch den großen Schatz erlangen kann. Im neuesten Kapitel verrät uns Vegapunk neue Hinweise.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel spoilert Ereignisse aus Kapitel 1121 von One Piece. Wer das Kapiteln noch nicht gelesen hat, sollte nicht weiterlesen.

Was passiert im Kapitel? Der Kampf gegen Saturn geht weiter. Bonney, in ihrer neuen Form, und Ruffy kämpfen gegen das Mitglied der 5 Weisen, während Vegapunk seine Ansage an die Welt fortführt. Bonney und Ruffy schlagen sich ganz gut.

Bonney lässt ihre Vergangenheit mit Tränen Revue passieren und mit Ruffy zusammen macht sie einen Tag-Team-Move gegen Saturn. Das wohl Interessanteste am Kapitel ist aber, was Vegapunk alles zu sagen hat. Er spricht von grausamen Taten der Regierung und dem One Piece.

Wie mächtig ist das One Piece?

Worüber spricht Vegapunk im aktuellen Kapitel? Vegapunk fängt damit an, über das Verlorene Jahrhundert zu sprechen. Er erklärt, dass das Sinken des Kontinents von Menschen gemacht wurde, mit Waffen. Hierbei spricht er wahrscheinlich über die Antiken Waffen.

Man sieht in dem Kapitel Panels zu ViVi, Shirahoshi, Skypia, Pudding und King. Vegapunk erwähnt hier auch, dass die Weltregierung versucht, Nachkommen von verlorenen Völkern zu töten. Man sieht im Panel zu King, dass man eine Belohnung bekommt, wenn man der Regierung Informationen gibt. King gehört zu den Lunari, einem alten Volk, mit der Fähigkeit, Feuer am Körper zu erzeugen. Auch Kuma und Pudding gehören zu einem vergessenen Volk.

Am Ende des Kapitels spricht er über das One Piece. Die Menschen, die sich nicht unterdrücken lassen, sind die, die am nächsten an der Wahrheit sind. Roger habe das initiiert. Das One Piece habe die Macht, das Schicksal der Welt zu verändern. In Bezug dazu erwähnt er auch, dass man die Flut nicht stoppen kann.

Er sagt aber auch, dass die Person, die das One Piece findet, nicht unbedingt der legendäre Joy Boy sein wird. In diesem Chapter wird klar, dass das One Piece mehr als nur ein einfacher Schatz oder ein Konzept sein soll. Vegapunk deutet an, dass Roger einen größeren Plan mit dem Piratenzeitalter hatte.

Am Ende des Chapters sieht man auch viele Reaction-Panels. Man sieht die Shanks-Piraten, Blackbeard, Buggys-Truppe, aber auch die Regierung, die einmal mehr zeigt, dass sie auch Interesse am One Piece hat.