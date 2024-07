One Piece zeigt im neusten Kapitel eine mysteriöse Gestalt – Fans sehen direkt eine Verbindung zu Ruffys Mentor

Im neuen Mangakapitel von One Piece taucht eine Person auf, die nur als Silhouette dargestellt wird. Ein Fan will erkannt haben, dass es eine Verbindung zu einem der vier Piratenkaiser gibt. Es gibt weitere Leser, die in der Theorie sogar noch weiter gehen.

Achtung, Spoiler: Ab hier folgen knallharte Spoiler zu Kapitel 1121 von One Piece.

Um welche Person geht es? Gegen Ende des Kapitels ruft Dr. Vegapunk zum großen Rennen um das One Piece auf. Er meint, dass derjenige das Schicksal der Welt bestimmt, der den Schatz als Erstes findet.

Es werden einige Charaktere eingeblendet, die eine Chance auf das One Piece haben. Darunter befinden sich auch die vier Piratenkaiser:

Monkey D. Ruffy

Shanks

Blackbeard

Buggy, der Clown

Doch auch die Vertreter der Weltregierung, der Marine, der Revolutionsarmee und der SWORD-Einheit sind zu sehen. Zwei der Personen sind dabei nur schemenhaft zu erkennen. Zum einen sehen wir Imu, der die oberste Instanz der Weltregierung bildet. Bislang wissen wir nur, dass er eine der Antiken Waffen befehligen kann.

Zum anderen ist eine komplett neue Person abgebildet, bei der wir nur das Kinn und die Nase zu sehen bekommen. Außerdem scheint er einen Degen in der Hand zu halten, dessen Griff uns verdächtig bekannt vorkommt. Ein Fan stellt deshalb die Theorie auf, dass es sich dabei um einen Charakter handeln könnte, der mit Ruffys Mentor verwandt sei.

Die Identität der mysteriösen Person bleibt ungeklärt

Wer könnte die mysteriöse Person sein? Das Schwert sieht dem Degen von Shanks zum Verwechseln ähnlich. Auch Figarland Garling, der mit Shanks verwandt sein soll, trägt so einen Degen.

Einige Fans gehen sogar noch einen Schritt weiter und glauben, dass es sich dabei um Shanks’ Zwillingsbruder handelt. In Kapitel 1083 ist bereits eine Silhouette unter den Rittern der Götter einer Person zu sehen, die Shanks zum Verwechseln ähnlichsieht. Die Theorie seht ihr ab 6:33:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Möglicherweise hat Shanks noch einen Verwandten, der ein Ritter der Götter ist. Ob es sich dabei um einen Zwillingsbruder handelt, ist nicht klar. Es könnte genauso gut ein Cousin, älterer Bruder oder Ähnliches sein.

Wie sicher ist das? Der YouTuber Artur – The Library of Ohara versorgt Fans schon länger mit Fan-Theorien und Informationen zu One Piece. Er ist mittlerweile sogar so bekannt, dass er das Produktionsteam zur Live-Action-Serie von One Piece mit Easter Eggs und der Lore unterstützt hat (via X). Wenn sich also jemand auskennt in der Welt von One Piece, dann er.

Sollte es zwei von Shanks Sorte geben, hätte die Welt ein Problem. Denn Shanks allein ist so stark, dass er Marine-Admiräle nur mit seinem Haki vertreiben kann. Kein Wunder, dass sein aktueller Gegner im Anime keine Chance hatte: One Piece zeigt einen langersehnten Kampf im Anime – ein Fan-Liebling kämpft zum 1. Mal in 25 Jahren