Neuer Spieler tötet in Baldur’s Gate 3 den „bösen Teufel“, fragt unschuldig, warum der Loot hatte wie ein Begleiter

Besiegte Gegner gehören in Baldur’s Gate 3 gelootet, um eventuell das nächste mächtige Item zu ergattern. Das weiß wohl jeder Spieler. Jetzt hat ein Anfänger den „Teufel“ besiegt und sich gefragt, weshalb der Loot auch einem Begleiter von ihm gehören könnte.

Was ist dem Spieler passiert? Nach zwei Tagen mit Baldur’s Gate 3 teilte ein Neuling seine Erfahrung mit der Community auf Reddit. Während er den ersten Akt des Rollenspiels im Universum von Dungeons & Dragons spielte, sei ihm vom Begleiter und Hexenmeister Wyll die Frage gestellt worden, ob er den Teufel Karlach besiegen könne.

Er vertraute Wyll, den der Spieler als guten und heroischen Charakter beschreibt, sowie den Paladinen des Tyr (der schließlich ein guter Gott ist) und zog los, um Karlach zu besiegen. Nach dem Kampf, der am Ende einer langen Nacht beendet wurde, ging der Spieler schlafen und lootete den Körper erst am nächsten Tag.

Video starten Hasbro hat Pläne für Baldur’s Gate 4, doch die Fans glauben: “Ein Studio müsste irre sein, um Larian nachzueifern” Autoplay

„Ich vermute, dass sie irgendeine unbedeutendere Begleiterin ist“

Nachdem der Reddit-User Karlach gelootet hatte, fielen ihm einige Gegenstände auf, die auch im Inventar von seinen Begleitern vorhanden waren. Besonders die Schriftrolle der Wiederbelebung machte ihn stutzig. Der Community teilt er mit: „Ich vermute, dass sie irgendeine unbedeutendere Begleiterin ist.“

Falls ihr es noch nicht geahnt habt: Karlach ist einer der Hauptbegleiter in Baldur’s Gate 3, die eine eigene Story haben und mit euch das Abenteuer erleben können. Übrigens… kann Karlach sogar ohne Kopf noch kämpfen.

Community warnt vor Spoilern: Die Community warnt natürlich vor Spoilern und rät ihm, das Subreddit zu verlassen und das Spiel weiterzuspielen. Weitere User geben den Tipp, in einem anderen Durchlauf die Stelle mit Karlach erneut zu besuchen.

Auch eine Geschichte von einem anderen verstorbenen Begleiter wurde geteilt. Der User beantoess_ erinnert sich an seinen Freund, der das gesamte Spiel ohne den Zauberer Gale beendet hat, da das Portal, aus dem Gale seine Hand streckt, zu gruselig gewesen sei.

Neben Karlach oder Gale gibt es noch weitere Begleiter wie den Vampir Astarion. Der ist so beliebt, dass er eine Vorgeschichte als Roman erhält, der vor den Ereignissen in Baldur’s Gate 3 spielt. Die Autorin nennt sich T. Kingfisher und erhielt bereits mehrere Auszeichnungen für ihre Werke: Astarion aus Baldur’s Gate 3 wird bald BookTok erobern, erhält eigenen Roman einer starken Fantasy-Autorin