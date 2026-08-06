Macher von Baldur’s Gate 3 feiern live Geburtstag, erhalten als Geschenk einen Bann mitten im Stream 

Wer hätte gedacht, dass Baldur’s Gate 3 mittlerweile schon seinen dritten Geburtstag feiert? Passend dazu gab es einen Livestream, der jedoch abrupt unterbrochen wurde.

Was ist in dem Livestream passiert? Aoife Wilson ist Senior Communications Developer bei Larian und streamt auf Twitch und YouTube einen Playthrough von Dark Urge, dem „Dunklen Verlangen“. Sie befindet sich aktuell in Akt 3 und geht während des Streams in das Haus der Hoffnung, in dem man mit dem Inkubus Haarlep schlafen kann.

Während des Streams ist der Akt zwischen dem Spieler und Haarlep in seiner weiblichen Form zu sehen. Die Szenen könnt ihr euch im hochgeladenen Video auf Twitch anschauen.

Die expliziten Stellen sollen dabei eigentlich mit einem goldenen D20-Würfel abgedeckt werden. Doch dem Würfel gelingt es nicht immer, schnell an die passenden Körperstellen zu springen. Deshalb sind teilweise Nippel zu sehen, bei denen sich auch Wilson fragt, wieso sie gerade zu sehen sind.

Doch auf YouTube und TikTok ist der Stream mittendrin gebannt worden, wie Larian auf X festhält. Er ist nur noch auf Twitch auffindbar.

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Zu viel nackte Haut für YouTube und TikTok

Wieso kam es zum Bann? Die Nacktheit und die sexuellen Inhalte sind der Grund, wieso der Livestream auf YouTube und TikTok abgebrochen wurde, denn dort ist er nicht mehr zu finden.

Publishing Director Michael Douse teilt die Bannnachricht auf X mit dem Hinweis, dass es cool und edgy sei, genau an seinem Geburtstag gebannt zu werden:

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Besser hätte man sich seinen Geburtstag nicht vorstellen können! Oder was meint ihr?

Auch diverse Streamer auf Twitch haben in der Vergangenheit ihre Probleme mit den expliziten Szenen in Baldur’s Gate 3 gehabt. Auf Twitch fühlte sich shroud beispielsweise unwohl, als er eine Liebesszene mit Minthara startete. Und so wie ihm ging es auch anderen Streamern.

Was haltet ihr von dem Bann? Habt ihr vielleicht sogar selbst im Live-Stream zugesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Und es ist nicht so, als ob die Nacktheit in Baldur’s Gate 3 zum ersten Mal zu einem Bann führen würde. Auch auf Xbox wurden deshalb schon einige Accounts gebannt, wenn die Spieler im falschen Moment eine Taste gedrückt haben. Baldur’s Gate 3: Xbox bannt automatisch Spieler, weil in Nacktszenen Leute wirklich nackt sind