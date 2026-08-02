Über 2.000 Gamer sind sich einig: Ein Rollenspiel zu Warhammer 40.000 ist besser als Baldur’s Gate 3, bietet locker 130 Spielstunden

Einige Gamer sind überzeugt, Baldur’s Gate 3 ist gar nicht das beste cRPG aller Zeiten. Ein Rollenspiel zu Warhammer 40.000 soll besser sein.

Um welches Spiel geht es? In den vergangenen Tagen entstand eine Debatte rund um Baldur’s Gate 3 und Warhammer 40.000: Rogue Trader (PS, XBOX, PC), einem cRPG des zyperischen Entwicklerstudios Owlcat Games.

Eine Nutzerin schrieb auf X, dass Owlcat das beste cRPG aller Zeiten entwickeln würde, wenn sie ein riesiges Budget zur Verfügung hätten.

Ein weiterer Nutzer antwortete daraufhin auf X, Warhammer 40.000: Rogue Trader sei „einfach besser als BG3“.

Über 2.000 Gamer stimmten dieser Einschätzung zu und zeigten dies mit einer „Gefällt mir“-Angabe.

Taucht man in die Genre-Gefilde der cRPGs ein, fällt schnell auf: Der Gedanke ist nicht gänzlich neu. Über Jahre hinweg entstanden immer wieder Postings zu dem Thema, beispielsweise im Steam-Forumim Dezember 2023, also nur wenige Monate nach dem Release der Vollversion von Baldur’s Gate 3.

Video starten Warhammer 40.000: Rogue Trader führt euch im dritten Story-DLC „The Infinite Museion“ in die Schatzkammer eines berüchtigten Sammlers Autoplay

Was ist das für ein Spiel? In Warhammer 40.000: Rogue Trader spielt ihr einen Freihändler. Das sind Personen, die im Imperium fast alles dürfen. Den Titel habt ihr frisch geerbt und erkundet nun euer Reich, wobei ihr euch etlichen Gefahren stellen müsst. Das Grundspiel aus Hauptstory und Nebenquests soll laut der HowLongToBeat rund 107 Stunden betragen. Mit DLCs kommen locker 20-25 weitere Stunden obendrauf.

Das Spiel selbst ist ein klassisches cRPG mit isometrischer Perspektive und rundenbasierten Kämpfen, wobei der Kern des Spiels die Story und die Charakterentwicklung sind. Die Klassen bestehen aus „Archetypen“, die ihr levelt und es gibt verschiedene Enden. Außerdem könnt ihr mit einigen Begleitern eine Beziehung eingehen.

Wieso soll Rogue Trader besser sein? Die Nutzer nennen verschiedene Gründe, die aber allesamt der subjektiven Wahrnehmung und den Vorlieben der jeweiligen Person entsprechen.

Die Story von Rogue Trader und wie diese erzählt wird, nennen besonders viele Personen als große Stärke des Spiels. Hier sei das Warhammer-40k-Rollenspiel überlegen. Außerdem räume das Kampfsystem von Rogue Trader mit dem von Baldur’s Gate 3 auf. Einige bevorzugen insgesamt das Gameplay des cRPGs von Owlcat Games.

In den Kommentaren auf X gibt es jedoch auch Widerspruch, besonders in Bezug auf das Kampfsystem. Hier gilt also: Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Viele Nutzer sind sich jedoch einig, dass BG3 die ausgereifteren Charaktere sowie einen besseren Charakter-Editor habe.

Zudem kritisieren manche Nutzer, dass es in Rogue Trader zu viel zu lesen gebe, denn nur ein kleiner Teil des Spiels ist vertont.

Habt ihr beide Spiele gespielt und einen klaren Favoriten? Schreibt es uns in die Kommentare!

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist ein großer Fan von Baldur’s Gate 3 UND Warhammer 40.000: Rogue Trader und hat beide Spiele bereits in verschiedenen Artikeln thematisiert. Auch er findet, dass Rogue Trader manche Aspekte besser umsetzt, darunter die Story. Seine detaillierte Aufzählung mit den Stärken des Warhammer-40k-Rollenspiels könnt ihr hier nachlesen: Wenn ihr Baldur’s Gate 3 liebt, habe ich hier ein Rollenspiel, das 4 Dinge sogar noch besser macht