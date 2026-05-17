In Baldur’s Gate 3 spielen Würfel eine große Rolle, immerhin basiert das RPG auf dem berühmten Tabletop Dungeons & Dragons. Fans machen sich das Ganze noch immersiver, indem sie echte Würfel mit dem Spiel verbinden.

In Baldur’s Gate 3 gibt es allerlei Schicksalswendungen und Entscheidungen, die ihr mit einem Würfelwurf entscheiden müsst. Je nach Ergebnis gelingt oder scheitert euer gewähltes Vorhaben.

Für gewöhnlich erledigt man das im Spiel mit einem simplen Klick auf den digitalen Würfel in der Bildschirmmitte. Doch Fans haben eine Möglichkeit entwickelt, wie ihr euer Schicksal buchstäblich selbst in die Hand nehmen und euch noch tiefer in das Spiel und damit auch das Tabletop-Gefühl ziehen lassen könnt.

Wie das in Aktion aussieht, seht ihr hier:

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Baldur’s Gate 3 mit echten Würfeln – Die Community macht’s möglich

Wie geht das? Der Modder SkyExplosionist hat für Baldur’s Gate 3 in Zusammenarbeit mit GameWithPixels, Tsuda Kageyu, Michael Matsev und Andrey Unis eine Mod entwickelt, die euch smarte Würfel mit dem Spiel verbinden lässt. Die Mod basiert dabei auf der Verbindung mit den Smart-Würfeln von Pixels, doch grundsätzlich sollen auch andere Modelle funktionieren.

Achtung: Mods zu installieren, birgt immer das Risiko, sich den Spielstand, das gesamte Spiel oder sogar etwas an eurem Gerät zu zerstören. Sie zu installieren erfolgt deshalb auf eigene Gefahr.

Die Mod selbst findet ihr auf NexusMods. Ihr könnt sie mit Maus und Tastatur, DualSense (PS5) und Xbox-Controllern verwenden und auch im Koop soll es keine Probleme geben.

Habt ihr das Ganze installiert, könnt ihr, sobald ihr einen Würfelwurf im Spiel machen müsst, analog mit eurem echten Würfel loslegen und das Ergebnis überträgt sich automatisch ins Spiel. Dabei ist es egal, ob ihr normale Würfe oder welche mit Vorteil oder Nachteil absolvieren müsst. Allerdings funktioniert das Ganze nur mit Checks, die ihr mit eurem W20 würfelt – andere Würfe werden nach wie vor automatisch vom Spiel vorgenommen.

Wie findet ihr das? Würdet ihr das gerne selbst ausprobieren oder habt ihr sogar schon Erfahrungen damit gemacht? Vielleicht könnt ihr sogar passende Würfel empfehlen? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Wie ihr das Ganze installiert und nutzt, erfahrt ihr auf Seite 2. Ist die Mod nichts für euch, werdet ihr vielleicht in unserer Liste fündig: 5 Mods für Baldur’s Gate 3, die so gut sind, dass sogar die Entwickler sie empfehlen