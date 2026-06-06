Deutscher Twitch-Streamer absolviert knallharte Challenge in Minecraft, braucht 60 Stunden, um einen einzigen Block zu finden

Der Twitch-Streamer und YouTuber BastiGHG hat sich einer besonders schwierigen Challenge in Minecraft gestellt. Nach 113 Stunden teilt er sein emotionales Finale und seine Stolpersteine.

Was für eine Challenge hat BastiGHG absolviert? Der in Minecraft-Kreisen bekannte Twitch-Streamer hat es sich zur Aufgabe gemacht, Minecraft durchzuspielen – allerdings nicht auf dem normalen Weg. Stattdessen nutzte er eine Modifikation, die dafür sorgte, dass Blöcke, Gegner und Tiere in der Welt keinen Loot fallen ließen. Um an Material zu kommen, musste er einen ihm angezeigten Block finden und erhielt dafür zufälligen Loot, der fortan immer von genau dieser Art Block gedroppt wurde.

Der Spieler musste durch diese zufälligen Block-Drops irgendwie an die essenziellen Items kommen, um ein Portal im Stronghold zu aktivieren und schlussendlich den Enderdrachen zu besiegen. In seinem Video auf YouTube teilt er seinen Erfolg, bei dem er die Challenge in rund 113 Stunden absolviert hat.

Was noch nach einer überschaubaren Zeit klingt, wird vor allem spannend, wenn man bedenkt, dass er rund 60 Stunden davon nach nur einem Block gesucht hat und in der „echten Welt“ mehrere Wochen dafür investierte.

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Stolperblock um Stolperblock zum Enderdrachen

Wofür hat er 60 Stunden gebraucht? Der Schritt, der ihn die meiste Zeit gekostet hat, war, den Diamantblock zu finden, als er an der Reihe war. Um überhaupt einen solchen Block zu finden, musste BastiGHG gezielt nach Waldanwesen suchen. Nur dort können unter sehr seltenen Umständen geheime Lavaräume entstehen, in denen ein Diamantblock verbaut ist.

Weil die Chancen so gering sind, legte der Spieler rund eine halbe Million Blöcke in seiner Welt zurück und investierte dabei insgesamt etwa 60 Stunden. Erst in dem elften gefundenen Waldanwesen stieß er schließlich auf die gesuchten geheimen Räume mit dem Diamantblock.

Gab es noch andere Schritte, die lange gedauert haben? Insgesamt dauerte es rund 112 der 113 Stunden, bis BastiGHG die für das Portal nötigen Enderperlen in der Hand hielt. 12 Stunden davon suchte er verzweifelt nach Bruchtiefenschiefer, was für ihn laut eigener Aussage deutlich nervenaufreibender war als der Diamantblock. Das lag unter anderem daran, dass er sich dafür unter die Erde begeben musste und es dort deutlich schwieriger war, überhaupt nach dem seltenen Material zu suchen.

Da die Antiken Stätten verschiedene Eingangsbereiche generieren können (oft die falschen Varianten mit Holz oder Leitern), musste der Spieler sich immer wieder aufs Neue in tiefe Berge graben. Erst in der achten gefundenen Antiken Stätte tauchte schließlich das richtige Eingangsmodul mit dem gesuchten Material auf.

Das große Finale könnt ihr euch hier anschauen:

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Habt ihr auch schon mal so eine Challenge gespielt oder habt es vor? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Minecraft lädt immer wieder verschiedene Streamer und Content Creator zu absurden Challenges ein. So hat es sich ein Spieler beispielsweise zur Aufgabe gemacht, einen legendären Ort zu erreichen und dafür Geld für den guten Zweck zu sammeln. Doch im Gegensatz zu BastiGHG brauchte er Jahre für seine Herausforderung: Spieler läuft seit 14 Jahren durch Minecraft, um einen besonderen Ort zu erreichen, sammelt dabei über 400.000 € für den guten Zweck