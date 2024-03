Monopoly GO Events – Alles zum aktuellen Event

Jeden Tag finden in Monopoly GO! neue Events, Turniere und Spezial-Events statt. Welche davon heute aktiv sind und was ihr gewinnen könnt, verraten wir euch hier.

Die Events in Monopoly GO! sollen euch einen Anreiz bieten, das Spiel zu spielen. Dafür geben sie euch zusätzliche Belohnungen wie Würfel und Cash. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig mit den neusten Informationen.

Alle aktiven Events in Monopoly GO! im März 2024

Bei Monopoly GO! können mehrere Events gleichzeitig aktiv sein. Sobald einer endet, startet kurz darauf bereits der Nächste. Einzel- und Turnier-Events können auch Belohnungen für andere Events geben. Die Zeiten können teilweise um eine Stunde variieren, was mit der Uhrumstellung zu tun hat. Diese bringt die Ingame-Anzeige manchmal durcheinander.

Volle Blüte (Einzel-Event) Läuft vom 20. März 2024, 16:00 Uhr bis zum 23. März 2024 um 16:00 Uhr

Grüner Daumen (Turnier-Event) Läuft bis zum 22. März 2024 um 21:00 Uhr

Sonnenuntergang Schätze Läuft bis zum 22. März 2024 um 21:00 Uhr



Diese Spezial-Events laufen heute in Monopoly GO!

Die Spezial-Events in Monopoly GO! geben kleine Boni, die es attraktiver machen, zu Würfeln. Sie werden aktiviert, wenn ihr in der angegebenen Zeit spielt. Hierbei können aber auch Belohnungen für andere Events ausgelöst werden. Sie halten meistens nur kurze Zeit an. Alle Daten sind mit Vorbehalt, da sich die Entwickler auch kurzfristig noch Änderungen vornehmen können.

Mega Überfall 11:00 Uhr bis 13:59 Uhr – Dauer nach Start: 45 Minuten

Brettrausch 14:00 Uhr bis 23. März 13:59 Uhr

High Roller 17:00 Uhr bis 19:59 Uhr – Dauer nach Start: 5 Minuten

Cash Boost 20:00 Uhr bis 22:59 Uhr – Dauer nach Start: 10 Minuten

Golden Blitz 23:00 Uhr bis 23. März 22:59 Uhr – Sticker: QS-Kumpel (Set 21) und Spiel das Spiel (Set 20)

Mega Überfall Morgen 02:00 Uhr bis 04:59 Uhr – Dauer nach Start: 45 Minuten



Damit ihr das meiste aus den Events herausholen könnt, solltet ihr euch möglichst viele Würfel abholen. In unserem Guide erfahrt ihr, wie ihr jetzt gleich Würfel abstauben könnt: Monopoly GO: Gratis Würfel im März 2024 bekommen – Die aktuellen Links