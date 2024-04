Eine Klasse in Baldur’s Gate 3 ist so amüsant, dass es sich dafür sogar lohnt, einen laufenden Run abzubrechen

In Baldur’s Gate 3 sticht die Klasse Barde hervor und bietet Spielern einen unterhaltsamen Run. MeinMMO verrät euch, was ihn besonders macht.

Was macht den Barden so besonders? Der Barde hebt sich von anderen Klassen in Baldur’s Gate 3 ab. Barden sind für ihre charmante und unterhaltsame Art bekannt. Sie sind vielseitig, können viel Schaden austeilen und vor allem auch eins: ihr Team unterstützen. Ein Merkmal der Klasse ist die Bardische Inspiration, eine Fähigkeit, mit der sie ihre Verbündete mit besonderen Vorteilen stärken kann.

Immer für einen fiesen Spruch zu haben: Als Barde habt ihr zudem einen Cantrip namens Gehässiger Spott , der euren Run allein schon unterhaltsam macht. Denn jedes Mal, wenn ihr den Cantrip benutzt, haut ihr fiese Sprüche und kreative Beleidigungen raus.

Besonders gut in Gesprächen: Dank ihrer erheblichen Vorteile, die Barden bei Charisma-basierten Würfen erhalten, sind sie auch geradezu perfekt dafür geeignet, Dialoge zu führen. Barden sind meisterhafte Geschichtenerzähler, was sich in den einzigartigen Dialog-Optionen im Spiel zeigt – die viele Spieler begeistern.

Spoiler: Der Artikel spoilert über Dialoge und Optionen, die der Barde hat.

Allein wegen des Dialogs lohnt es sich, einen Barden zu spielen

Was sagen die Spieler? Spieler, die den Barden in Baldur’s Gate 3 spielen, schwärmen auf Reddit vor allem von den fesselnden Dialogen, die diese Klasse bietet.

Ein Spieler erzählt auf Reddit, dass er zuvor einen Schurken gespielt hat, dessen Dialog-Optionen eher ernst waren. Er startete einen neuen Run als Barde. Im Gegensatz zum Schurken findet er die Dialoge seines Bardencharakters erfrischend lustig . Allein wegen des Dialogs lohnt es sich, einen Barden zu spielen .

In dem Reddit-Thread wurden persönliche Highlights von den Barden-Spielern geteilt, darunter folgende:

Man kann die Fischenmenschen, also die Kuo-Toa, davon überzeugen, dass man selbst der echte BOOAL ist. Also der angebetene Gott der Kuo-Toa. Der Dialog dazu soll enorm witzig sein.

Als Barde könnt ihr ein Duett mit Alfira singen, wenn ihr sie trefft und auch auf der Tiefling-Party.

Ihr könnt mit den Mykoniden im Underdark zusammen singen.

Barden beleidigen Nere im ersten Akt auf besonders fiese Art.

Der Dark-Urge-Run als Barde soll sich laut den Spielern auf Reddit auch sehr lohnen. Einer schreibt: Das war mein zweiter Run und es ist bis heute mein Lieblings-Run .

. Als Barde könnt ihr sogar bereits in Akt 1 einen der härtesten Gegner mit einem Scherz besiegen.

Und noch vieles mehr.

Alles in allem sind es genau solche Momente und Erlebnisse, die den Barden von Baldur’s Gate 3 zu einer der beliebtesten Klassen machen. Wenn ihr also Lust darauf habt, die einzigartigen Dialoge, humorvollen Interaktionen und vielseitigen Möglichkeiten des Barden zu erleben, könnte es sich lohnen, einen neuen Spielstand anzufangen.

Oder nach eurem ersten Run einen zweiten zu starten. Vielleicht ist es sogar eine Überlegung wert, mitten im Run bei Withers auf den Barden umzuskillen.

Was meint ihr? Habt ihr schon einen Barden gespielt? Welchen Moment habt ihr gefeiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

