Der Barde in Baldur’s Gate 3 kann einen der härtesten frühen Gegner mit seinem Charme bezwingen

Inmitten der Spannung und Gefahr der Welt von Baldur’s Gate bewies dieser Vorfall, dass die Macht der Barden nicht nur in ihrer Musik und ihrem Charme liegt, sondern auch in ihrer Fähigkeit, selbst die feindseligsten Situationen mit einem Hauch von Unterhaltung zu durchdringen.

Akt 2 von Baldur’s Gate 3 fühlt sich zu hart und düster an? Der Autor sagt: Das muss so

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In diesem Gespräch wählte er eine besondere Barden-Option. Er brachte einen ablenkenden Scherz in die Gedanken der Anführerin ein: „Was unterscheidet Menschen von Fleisch?” Ihr finsterer Blick wurde von einer Spur neugieriger Verwirrung durchzogen.

Was ist passiert? Auf eurem Weg nördlich vom zerstörten Dorf stößt ihr früh auf eine Gruppe von Gnolle, die euch das Leben schwer machen. Der Kampf gegen sie ist definitiv eine Herausforderung. Doch ein Spieler nutzte geschickt seinen Barden, um die Situation zu seinen Gunsten zu wenden. Er schlich sich mit dem Barden an die Gnolle heran und begann ein Gespräch mit der Anführerin der Gnolle.

Was macht den Barden besonders? Barden sind berühmt für ihre charmante und unterhaltsame Art. In der Welt von Baldur’s Gate übernehmen sie hauptsächlich die Rolle von Unterstützern. Barden sind wahrhaft vielseitige Talente. Zum Beispiel stärken sie ihre Teammitglieder mit besonderen Vorteilen durch die Kraft der „Bardischen Inspiration”.

Der Barde in Baldur’s Gate 3 steckt voller Überraschungen. Einen frühen Kampf in Akt 1 könnt ihr durch den Barden viel einfacher meistern. MeinMMO verrät euch, wie ihr das Ganze anstellt.

Insert

You are going to send email to