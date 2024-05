Ich sage allen, sie sollen Final Fantasy XIV spielen – Jetzt habe ich es selbst von vorne probiert: Es tut mir leid

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß ist großer Fan von Final Fantasy XIV: Seit sie spielt lädt sie Freunde, Verwandte und Kollegen auch immer wieder dazu ein. Jetzt hat sie selbst versucht, einen neuen Charakter hochzuziehen. Und möchte sich entschuldigen.

Meine ersten Schritte in Final Fantasy XIV machte ich 2011 in Version 1.0. Mit dem Reboot A Realm Reborn bzw. dann schon der Version 3.0. Tatsächlich überzeugte mich ein tanzender, halb nackter Catboy davon, weiter zu spielen.

Seither begleitet mich das Game aber dauerhaft durch mein Leben. Natürlich gibt es Zeiten, in denen ich mich öfter einlogge. Zum Release der Erweiterungen seit Stormblood bin ich auch immer beim Early Access dabei und spiele das Wochenende durch.

Natürlich aber so, dass ich trotzdem genug Zeit mit meinem Hund verbringe, die Körperhygiene nicht vernachlässige und regelmäßig esse sowie trinke. Bei der ganz harten MMORPG-Fraktion bin ich dann doch noch nicht dabei.

Auf die neue Erweiterung Dawntrail freue ich mich übrigens enorm:

Eben weil ich in Final Fantasy XIV so viel Spaß habe, empfehle ich das Spiel jedem, der es hören oder eben nicht hören will. Probier doch mal Final Fantasy XIV – das Game ist kostenlos bis Level 70. Du verlierst also temporär etwas Speicherplatz und wenn es dir nicht taugt, deinstallierst du es einfach wieder. Mein Freundeskreis kann ein Lied davon singen.

Ich dachte mir immer, dass ich ja so viel Spaß mit dem Spiel habe. Da müssen doch meine ganzen Fantasy- und Story-begeisterten Bekannten auch Spaß damit haben. Unbedingt.

Ja, aber leider nein. Und es tut mir unglaublich leid.

A Realm Reborn ist für Leute, die gern grinden

Ich hatte vor, ein Special darüber zu schreiben, wie es so ist, 2024 noch einmal mit Final Fantasy XIV anzufangen. Frohen Mutes loggte ich mich ein und wählte zur Abwechslung einmal nicht mein vertrautes Katzenmädchen. Stattdessen suchte ich mir ein neues Datenzentrum und erstellte einen neuen Charakter.

Diese ersten Hürden habe ich noch mit Bravour gemeistert: Ein neuer Charakter ging mir schnell von der Hand. Ich wollte diesmal aber einen anderen Anfang sehen, als in meinem ersten Run, also wählte ich Marodeur bzw. Krieger mit Start in Limsa Lominsa.

Angeblich gab es einmal ein Konzept für eine weibliche Version des männlichen Kriegers des Lichts auf den Promo-Materialien. Ich habe versucht, sie umzusetzen.

Soweit so gut. Aber schon nach der Intro-Cutscene wurde es zäher.

Erst einmal brachte mir das Spiel (erneut) die Steuerung bei. Dann sollte ich mit mehreren NPCs sprechen. Noch war ich auch in einer eigenen Instanz, ganz ohne andere Spieler. Es gab also noch nicht einmal etwas zu sehen.

Elementare Bestandteile des Spiels werden in aufploppenden, aber teilweise mehrseitigen Boxen erklärt. Die habe ich dummerweise teils weggeklickt.

Diese Erklärbärboxen sollen dabei helfen, gut ins Spiel zu starten, sind aber vor allem überfordernd.

Irgendwann war ich endlich in der Abenteurergilde eingeschrieben. Jetzt kann es losgehen, oder? Reichtum, Macht und Ruhm als Krieger des Lichts?

Nein. Die nächsten Erklärboxen mit noch mehr Wissen wollten gelesen werden. Seufz.

Vielleicht liegt es daran, dass ich als langjähriger Spieler schon alles kenne. Vielleicht bin ich auch einfach verdammt ungeduldig. Aber der Start ins Spiel fühlt sich auch 2024 immer noch unglaublich zäh an:

viel zu lesen

viel zu tun

viel zu grinden

viel zu viele verschiedene Dinge, die ich jetzt durch diese unangenehmen Boxen lernen muss

Ganz ehrlich? Ich hatte keinen Spaß. Nach wenigen Stunden warf ich das Handtuch. Wegen einer im Endgame wichtigen Mechanik. Und das, obwohl ich noch Anfang des Jahres geschrieben habe, dass sich das Game auch 2024 noch für Neuanfänger lohnt.

Auf Level 90 ist das Rüstungslevel wichtig – Aber auf Level 10?

Das wichtigste, was es in Final Fantasy XIV zu erledigen gibt für alle Spieler, ist die Hauptstory. Von Level 1 bis in den Endgame-Content: Die Hauptstory begleitet euch durchgehend. Wer also in Final Fantasy XIV neu anfängt, wird sich als Erstes auf die Hauptstory sowie die zur gewählten Klasse gehörende Quest konzentrieren.

Meistens ist die Hauptquest aber mit Bedingungen verbunden:

Beende Dungeon 123

Sprich mit NPC XYZ

Sammle 23 Käferflügel

Als ich meinen Versuch abgebrochen habe, war die Bedingung meiner Hauptquest, dass ich mit der Ausrüstung meines Charakters einen bestimmten Rüstungswert aka ein bestimmtes Item-Level erreichen sollte. Der Veteran in mir weiß ganz genau, was damit gemeint ist: Je besser meine Rüstung und Waffe, desto mehr hält und teilt mein Charakter aus.

Im Endgame braucht ihr bestimmte Rüstungswerte, um an Inhalten teilzunehmen: Wer es nicht schafft, die passende Rüstung zu bekommen, ist vielleicht auch noch nicht für Anabaseios – Neunter Kreis (episch) bereit. Das ist die Erste der aktuellen, schweren 8-Mann-Raids.

Neue Rüstungen bekommt man oft als Questbelohnungen oder man kann sie kaufen.

Die Hauptquest überschüttet Spieler mit Efahrungspunkten und Ausrüstung – wenn ihr denn einen Quest abschließen könnt.

Jetzt ist es aber so, dass ich natürlich aus dem Stand nicht weiß, welche (Neben)quests mir die benötigen Rüstungsteile geben. Und ein Blick auf meinen mickrigen In-Game-Geldbeutel sagte mir sofort, dass ich mir das mit dem Kaufen auch sparen konnte.

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich steckte mitten in der Nacht in der Hauptstory fest und hätte der Reihe nach Quests abfarmen müssen.

Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich loggte mich aus und habe seither nicht das Bedürfnis gehabt, weiterzuspielen. Wäre ich jetzt Neuling und das mein erster Besuch im Spiel, wäre ich jetzt fertig damit – ganz ohne die restlichen Inhalte gesehen zu haben.

Der harte Part steht noch bevor

Nennt mich schwach, aber ich weiß wirklich nicht, ob ich es selbst noch einmal von Level 1 bis 90 schaffen würde. Mir hat Final Fantasy XIV erst ab den Inhalten kurz nach dem Ende der ersten Erweiterung Heavensward richtig Spaß gemacht.

Zwar hat das Entwicklerteam über die Jahre hinweg den Einsteig immer wieder angepasst, vereinfacht und gestreamlined. Dennoch ist das Basis-Spiel sowie die Patch-Quests bis zum Start der ersten Erweiterung noch immer der härteste Teil, den ein Anfänger hinter sich bringen muss.

Ich könnte mir jetzt im Moment einfach nicht vorstellen, das alles noch einmal zu spielen. Das sind locker rund um die 200 Stunden Spielzeit. Und dann bin ich ja erst bei Heavensward und habe noch keine der Nebenquests wie Raids angefangen.

Mein Kollege Karsten hat vor ein paar Wochen auch darüber geschrieben, dass er es nicht gut findet, dass es mit der kommenden Erweiterung Dawntrail keinen neuer Einstiegspunkt für neue Spieler geben wird. World of Warcraft macht das mit jeder Erweiterung.

Warum also nicht auch, wenn Final Fantasy XIV Dawntrail, die nächste Erweiterung, eine komplett neue Geschichte beginnen soll? Jetzt wäre es einfach, mit einem vielleicht 2 Stunden langen Intro die Leute direkt in die neue Erweiterung zu katapultieren.

Meine Entschuldigung

Vielleicht bin ich zu faul, um mit Final Fantasy XIV noch einmal von Vorne anzufangen. Vielleicht bin ich von der Qualität der späteren Inhalte zu verwöhnt.

Ganz egal warum: Ich möchte auf gar keinen Fall noch einmal von vorne mit dem Spiel anfangen müssen.

Und deswegen möchte ich mich hiermit ganz hochoffiziell, ehrlich und von Herzen kommend bei all den Leuten entschuldigen, die das Game wegen mir angefangen und abgebrochen haben.

Ja, es ist ein richtig tolles Spiel. Aber der Anfang ist wirklich schwer und meine Werbungsversuche werden dem, was jemanden in A Realm Reborn wirklich erwartet, nicht gerecht. Zudem ist es nicht fair von mir, zu erwarten, dass andere Leute die benötigte hohe Menge an Zeit und Energie in das Spiel stecken.

Ich werde also zukünftig mit leicht angepassten Rekrutierungssprüchen um die Ecke kommen. Das Spiel ist ja trotz allem eine tolle Erfahrung. Ich werde vermutlich nur offener kommunizieren, wie anstrengend der Start für jemanden sein kann, der wegen der Story und weniger für den MMORPG-Content kommt.

So. Jetzt, wo das erledigt ist, kann ich mich aber auch endlich auf Dawntrail vorbereiten.

Tatsächlich hänge ich im Moment etwas hinterher und muss noch ein paar Patches Hauptstory aufholen. Eventuell levle ich meinen letzten Crafter auch noch auf 90 hoch. Und ein neues schickes Outfit für meinen Charakter muss ich ja auch noch freispielen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr selbst noch erledigen solltet, bevor es los geht, haben wir hier eine Checkliste für euch: 10 Dinge, die ihr in Final Fantasy XIV tun solltet, bevor Dawntrail erscheint