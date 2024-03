Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Weiter erklärt der Chef-Entwickler, dass er die Sorge habe, Final Fantasy 14 würde durch so eine Funktion an Wert verlieren. Schließlich würde man auf die Art eine weltweit gefeierte Geschichte verpassen.

Dazu kommt, dass der Zeitpunkt für so ein Angebot mit Dawntrail perfekt gewesen wäre. Schließlich nimmt im Sommer der neue Story-Bogen von Final Fantasy 14 so richtig Fahrt auf. Laut PC Gamer hat sich Yoshi-P bislang jedoch gegen diesen Schritt entschieden.

Als die Square-Entwickler vor einiger Zeit über einen alternativen Startpunkt sprachen, den sie mit der kommenden Erweiterung Dawntrail einführen könnten, gab es endlich ein Licht am Ende des Tunnels. Bei Genre-Konkurrenten wie WoW und The Elder Scrolls Online funktionieren solche angepassten Einstiegserfahrungen schon eine ganze Weile.

Klar, man kann schon lange ein paar Euro in die sogenannten Abenteuergeschichten investieren, um eine Abkürzung zu nehmen. Doch wie viele Spieler raffen sich tatsächlich dazu auf, ein neues MMORPG anzufangen, nur um dann mehr Geld in die Hand zu nehmen, um mangels vernünftiger Einführung letztlich gegen die nächste Wand zu rennen?

Die hohe globale Abklingzeit torpediert in Kombination mit der anfangs geringen Zahl an Skills jede Form von Dynamik. Die Laufwege sind lang. Das Design der meisten Quests ist dröge. Die Inszenierung von Dialogen und Ereignissen oft altbacken. Gleichzeitig wird man mit Namen, Mechaniken und Systemen zugeschüttet.

Trotz der zahlreichen Stärken der aktuellen Version von Final Fantasy 14 und meinen Anwerbungsversuchen prallen viele Neueinsteiger an dem Online-Rollenspiel aus dem Hause Square Enix ab. Die Level-Phase bis zum aktuellen Endgame-Bereich dauert halt eine Ewigkeit und fühlt sich gerade in der Anfangszeit zäh und spielspaßbefreit an.

