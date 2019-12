Die 13 besten Free-to-play-MMORPGs im Vergleich

Wir stellen Euch die 13 besten Free-to-play-MMORPGs im Jahr 2019 vor, die Ihr jetzt in Deutschland spielen könnt. Für diese Games müsst Ihr nicht lange überlegen oder Tests wälzen, ob sie Euer Geld wert sind, denn es handelt sich hier um kostenlose Online-Rollenspiele der Top-Kategorie.

Gerade für uns MMO-Fans ist der Kauf eines neuen Spiels schwierig. Mit Top-MMORPGs geht man Langzeit-Beziehungen ein. Niemand will gleich 30, 40 oder 50 Euro für ein Spiel ausgeben, das ihm schon nach dem Tutorial nicht gefällt.

Mit Free2Play-Spielen geht man dieses Risiko nicht ein: Die Spiele sind erstmal kostenlos. Viele der Free-to-play-MMORPGs in unserer Besten-Liste sind etwas älter, es ist aber auch eine Neuerscheinung aus 2017 dabei.

Alle hier genannten Spiele sind auch auf Deutsch spielbar. Registrieren, installieren, durchstarten. Der kleine Fix gegen Langeweile.

Der Artikel wurde zuletzt am 19.12.2019 aktualisiert.

13. Aion: Helden mit Flügeln

Release 25.11.2008 Plattform PC Setting Fantasy Entwickler, Publisher NCSoft, Gameforge Download zum Spiel Zur offiziellen Website von Aion

Auf Platz 13 findet ihr das MMORPG Aion. Bei Aion handelt es sich um ein typisches Themepark-MMORPG, in dem ihr mit eurem Helden eine große Welt erkundet, Quests erledigt und gegen Monster kämpft.

Aion bietet eine Besonderheit, für die es bekannt wurde: Denn ihr bekommt im Verlauf der Handlung Flügel, mit denen ihr über die Welt fliegen könnt. So erreicht ihr vorher unzugängliche Orte. Das Fliegen ist ein wichtiger Teil des MMORPGs.

Aion wird nach wie vor mit Updates versorgt. Nachdem sich die Fans eine Rückkehr zu den Anfangstagen wünschten, erfüllten die Entwickler diese Bitte und bescherten Aion 2018 eine Art Neuanfang.

Pro Fliegen als besonderes Feature

Stetige Updates

Viel Content für Neueinsteiger Contra Wirkt inzwischen etwas veraltet

Sehr Grind-lastig

Spielerzahlen schrumpfen stetig

Geeignet für: Aion spricht besonders diejenigen an, die mit asiatischen Themepark-MMORPGs warm werden und sich eine klassische Spielerfahrung wünschen. Das Fliegen ist eine interessantes Feature, das aber das grundsätzliche Spiel nicht so stark verändert. Wer gerne klassische MMORPGs mit viel Content spielt, der ist bei Aion gut aufgehoben.

12. Star Trek Online: Kein Held, sondern Raumschiff-Kapitän

Release 02.10.2010 Plattform PC, PS4, Xbox One, Mac Setting Science-Fiction, Star-Trek-Universum Entwickler, Publisher Cryptic Studios, Perfect World Download zum Spiel Zur offiziellen Website von Star Trek Online

Auf Platz 12 unserer Liste findet sich mit Star Trek Online ein ungewöhnliches MMORPG nicht nur für Trekkis. Hier steuert man keinen Helden, sondern ein ganzes Raumschiff, samt Crew. STO verfügt über ein faires Free-to-play-Modell, eine riesige Auswahl an Schiffen, drei Spiel-Modi und mit Star Trek über eine Lizenz, die dem Game und damit dem Spieler den Zugang zu einem ausgefeilten und cleveren Kosmos aus Geschichten und Figuren gestattet.

Beeindruckend ist, dass das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt wird. In 2016 erschien es sogar für PS4 und Xbox One. Ein Zeichen dafür, dass die Entwickler hinter dem Star-Trek-MMO stehen.

Pro Star Trek Lizenz mit Lore-Bonus für Fans

Das ungewöhnliche Setting mit Raumschiff-Kämpfen

Faires F2P-System Contra Langweilige Außenmissionen, die nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind

Zähes Endgame, das aus grinding von Ruf oder speziellen Sammel-Items besteht

Geeignet für: In erster Linie spricht Star Trek Online Fans der Serie an. Aber nicht ausschließlich. Wer Bock auf Gameplay mit Raumschiffkämpfen hat, kann auch als Nicht-Trekkie seinen Gefallen an diesem MMORPG finden.

Das Spielerlebnis unterscheidet sich deutlich von typischen „Ich spiele jetzt nur einen Charakter und mache den besonders stark.“

11. Secret World Legends – Düstere Stimmung im modernen MMO

Release 31.07.2017 – Remastered von Secret World Plattform PC, Steam, Mac Setting Dark-Fantasy Entwickler, Publisher Funcom Download zum Spiel Zur offiziellen Website von SWL

Auf Platz 11 in unserer Liste findet sich Secret World Legends. Ein Remake des Mystery MMOs The Secret World, das auf „modern“ getrimmt wurde. Düstere Gassen und Wälder erzeugen mit ihren gruseligen Bestien eine spannende Stimmung, dazu tut der packende Soundtrack sein Übriges. Viele Quests finden auf mehreren Ebenen statt und heben sich dadurch vom drögen „Geh dahin, töte 20 Viecher, komm zurück“-Prinzip. Im Kampfsystem zielt Ihr jetzt mit der Maus, statt mit der TAB-Taste.

Die Inhalte von Secret World Legends sind kostenlos, wer seinen Charakter schneller voranbringen will, kann dafür bezahlen. Wer nicht bezahlt, muss für die Charakter-Entwicklung viele Stunden Grind aufnehmen.

Pro Abwechslungsreiche Quests mit kniffligen Rätseln und Spielen, die bei denen Ihr nachdenken müsst

Das Setting ist modern – Weder Fantasy noch Anime, sondern eigene Welt: Was wäre, wenn alle Verschwörungen und Mythen wahr wären?

Story und Welt spielen in der obersten Liga – Humor, Spannung und Grusel wechseln sich ab Contra Kampf-System nicht ausgereift. Spieler bemängeln die Oberflächlichkeit und wünschen sich mehr Tiefgang

Benötigt viel Grind für gute Ausrüstung

Weiterentwicklung ist in den letzten Jahren deutlich zurückgefahren worden

Geeignet für: Secret World Legends ist eine Empfehlung für Spieler, die auf Games mit viel Story stehen. Wer sich im Endgame nicht von Grinding abschrecken lässt und auf eine düstere Atmosphäre beim Zocken steht, sollte SWL eine Chance geben. Es ist ein Spiel, das jeder MMORPG-Fan zumindest einmal angespielt haben sollte.

10. Runescape: Der erfolgreiche Klassiker

Release 04.01.2001 Plattform PC, Mac, Android Setting Fantasy Entwickler, Publisher Jagex Download zum Spiel Zur offiziellen Website von Runescape

Auf Rang 10 unserer Liste befindet sich der MMORPG-Klassiker Runescape. Das MMORPG mag grafisch aufgrund seines Alters nicht mehr auf der Höhe der Zeit sein, bietet dafür aber viel Content.

Ihr erkundet eine große Welt, beteiligt euch an der von Spielern getriebenen Wirtschaft und erledigt viele Quests. Runescape existiert zum einen in einer extrem beliebten Old-School-Version, aber die reguläre Version wird stetig weiterentwickelt.

Pro Jeder Spieler kann in der Spielwelt etwas erreichen – dank der von Spielern getriebenen Wirtschaft.

Es gibt einfach sehr viel zu tun. Wer neu einsteigt, wird Monate oder Jahre beschäftigt sein Contra Runescape ist inzwischen 18 Jahre alt und das merkt man einfach

Das Spiel richtet sich nicht an jeden. Es spielt sich nicht besonders komfortabel

Geeignet für: Runescape könnte all denjenigen gefallen, die einfach mal sehen wollen, wie sich MMORPGs zu ihren Anfangszeiten gespielt haben. Darüber hinaus spricht das Online-Spiel alle an, die eine Herausforderung suchen und sich in ein MMORPG reinfuchsen möchten. Es ist kein Spiel, das sich eher an Casual Gamer richtet.

9. Skyforge: Das Action-MMO trifft den Nerv der Zeit

Release 16.07.2015 Plattform PC, Steam, PS4, Xbox One Setting Fantasy-Science-Fiction, Steampunk Entwickler, Publisher Allods Team, My.com Download zum Spiel Zur offiziellen Website von Skyforge

Auf Platz 9 finden wir mit Skyforge ein zeitgemäßes Free2Play-MMORPG. Das Spiel stammt vom russischen Team hinter Allods Online. Man hat sich beim Design aber Hilfe von den westlichen RPG-Spezialisten Obsidian (Fallout: New Vegas.) organisiert. Das merkt man Skyforge auch an: Ein modernes, eher asiatisch angehauchtes Kampf-System trifft auf ein ungewöhnliches SciFi/Fantasy-Setting: Spieler sind unsterblich und wollen zu Göttern werden.

Die Spiel-Systeme sind nach einer großen Neuordnung logisch miteinander-verknüpft, alles dient dazu, den eigenen Helden oder die Heldin weiterzuentwickeln. Und das macht man am besten, indem man eine Menge instanziierte Spielinhalte bestreitet.

Pro Ausgetüfteltes Kampf-System, das durch Konsolen-Kämpfe inspiriert wurde. Gegenangriffen muss man aktiv ausweichen, Attacken werden in Kombos ausgeführt.

Viele unterschiedliche Klassen (werden nach und nach freigeschaltet) Contra Wenige RPG-Elemente, das Spiel fühlt sich für MMORPG-Puristen eher wie ein Action-Game an

Kaum anpassbar: Fähigkeiten und Werte der Charaktere können nicht verändert werden

Geeignet für: Skyforge ist für Grinding-Freunde das richtige MMORPG. Kombiniert mit schöner Grafik und abwechslungsreichem Gameplay findet man hier lange Spaß.

8. Herr der Ringe Online: Tolle Community in Mittelerde

Release 24.04.2007 Plattform PC, Mac Setting Fantasy, Mittelerde Entwickler, Publisher Standing Stone Game, Daybreak Game Company Download zum Spiel Zur offiziellen Website von HDRO

Platz 8 unserer MMORPG-Charts gehört der Welt von Mittelerde und den Hobbits. HdRO (oder LOTRO) lebt von der Atmosphäre, einer tollen Community und der gewachsenen Welt. Aus den (noch) ruhigen Start-Zonen geht es Schritt für Schritt in eine verderbte Welt hinaus, die vom Griff Saurons bedroht wird. Dabei begibt sich der Spieler auf eine Reise in einen nuancierten Kosmos, der den Geist der Bücher atmet.

Pro Vollwertiges MMORPG mit fantastischer Fantasy-Welt

Tolle Community, die Neulinge mit offenen Armen begrüßt – Die Leidenschaft für Mittelerde verbindet die Spieler

Auch 12 Jahre nach Release kommen noch regelmäßig Updates Contra Man sieht dem Spiel sein Alter an, Spieler bemängeln häufig die schwache Performance, die zu Rucklern führt

Schwierige Endgame-Situation: Man muss Grinden oder bezahlen, um mehr Content freizuschalten.

Geeignet für: Herr der Ringe Online spricht klar die Fans von Mittelerde und Tolkien an. Wer Lust auf ein MMORPG hat und tief in die facettenreiche Welt von Mittelerde eintauchen will, wird hier auf seine Kosten kommen.

Frisch ist das Spiel zwar nicht mehr, aber die Ideen gehen den Entwicklern nicht aus. Nach eigener Aussage könnten sie Content für die nächsten 20 Jahre bringen.

7. Neverwinter: Modernes Free2Play im klassischen Design

Release 30.04.2013 Plattform PC, Steam, Mac, PS4, Xbox One Setting Fantasy, Dungeons & Dragons Entwickler, Publisher Cryptic Studios, Perfect World Download zum Spiel Zur offiziellen Website von Neverwinter

Platz 7 belegt mit Neverwinter ein aktuelles MMORPG für PC, PS4 und Xbox One, das von Anfang an als Free-to-play konzipiert war. Vor dem Hintergrund der Welt von D&D betont Neverwinter die Kampfaspekte und das Gruppenspiel. Zudem können sich Spieler kreativ ausleben und ihre eigenen Missionen designen, anbieten und sie von anderen spielen lassen.

Pro Während Eurer Abenteuer in Neverwinter werdet Ihr Orte, Helden und Bösewichte treffen, die Ihr schon aus den Tabletop-Games oder D&D-Romanen kennt.

Actionreiches Kampf-System, sehr intuitiv und dynamisch – auch mit Controller spielbar Contra Es ist zwar kein Pay-to-win, aber beim diesem Free2Play-Modell wird einem schon oft nahegelegt, Geld zu investieren

Geeignet für: Spieler, die ein grundsolides, klassisches MMO suchen, das stetig mit neuen Inhalten versorgt wird, sind mit Neverwinter gut versorgt. Natürlich richtet sich das MMORPG auch an Fans von Dungeons & Dragons.

6. Blade & Soul – Ein Asia-Hit im Westen

Release 19.01.2016 Plattform PC Setting Fantasy Entwickler, Publisher NCSoft Download zum Spiel Zur offiziellen Website von B&S

Das Fantasy-Martial-Arts MMORPG setzt auf Asia-Grafiken, eine wüste Rache-Story und Action, Action, Action. Das Spiel lebt von einem spannenden Kampf-System, in dem der Spieler in der passenden Situation die passende Fähigkeit wählen muss, um dann Kombinationen aneinanderzureihen.

Alles im Spiel ist schnell und direkt: Mit wenigen Knopfdrücken leitet man die Instant-Action ein, steht etwa mit fünf anderen in einem Dungeon und es beginnt die Klopperei. In den besten Momenten fühlt sich der Spieler wie in einen Eastern versetzt.

Pro Instant-Action, packendes Kampf-System durch ausgefeilte Combos wie in Beat’em-ups

Hochgelobtes PvP mit vielen Spieler-gegen-Spieler-Modi wie Arenen

Viele Möglichkeiten, seinen Charakter zu verbessern Contra Eintönige Quests, das Grinden der Dungeons wird schnell langweilig

Kleine PvP-Community im Westen verglichen mit Asien

Geeignet für: Wer Bock auf eine Mischung aus Beat’em-up und MMORPG ausprobieren will, fühlt sich in Blade&Soul willkommen. Das PvP-System ist fair und lässt den Besseren gewinnen. Man muss aber das Asia-Setting wirklich mögen – dezent ist das nicht.

Aktuell versucht der Entwickler NCSoft das Spiel auf einen modernen Stand zu bringen. Dafür bekommt Blade & Soul ein Engine-Update, welches in Korea bereits zum Teil durchgeführt wurde. Geplant sind zudem Mounts und mehr Inhalte im PvP.

5. ArcheAge: Handeln, bauen, erobern aus Korea

Release 16.09.2014 Plattform PC, Steam Setting Fantasy Entwickler, Publisher XL Games, Trion Worlds Download zum Spiel Zur offiziellen Website von ArcheAge

Auf Platz 5 schafft es mit ArcheAge ein ungewöhnlicher Titel aus Korea. Im Vergleich zu den anderen Free2Play-MMORPG auf unserer Liste handelt es sich bei ArcheAge noch am ehesten um eine Sandbox. Ein Spiel, in dem die Spieler bestimmen, was passiert. PvP, Handel und Handwerk stehen im Mittelpunkt des Titels.

Vor allem das Zusammenhalten innerhalb einer Gilde ist in der rauen Welt unerlässlich. Ungewöhnlich für ein MMORPG: Das Meer und der Seekampf spielen eine große Rolle.

Pro Abwechslungsreiches Gameplay durch viele Beschäftigungsmöglichkeiten

Ungewöhnliche Ansätze: ArcheAge ist etwa das MMORPG für Gilden

Open World PvP mit Piraten

Man kann seinen eigenen Garten pflegen und bewirtschaften wie in Harvest Moon Contra Unrühmliche Geschichte mit vielen technischen Problemen

Dubioses Bezahl-Modell mit Pay-to-win-Tendenzen

Geeignet für: ArcheAge richtet sich besonders an Spieler, die sich in der virtuellen Welt etwas aufbauen wollen. Vielleicht seid Ihr mit einer größeren Truppe unterwegs und sucht ein neues Zuhause? Dann baut es Euch in ArcheAge.

Falls ihr mit Pay-to-win nichts am Hut haben möchtet, hat Gamigo zudem ArcheAge Unchained veröffentlicht. Das Spiel orientiert sich am Modell von Guild Wars 2 und ist Buy-to-play, wobei es einen Shop und einen Battle Pass mit kosmetischen Inhalten gibt.

4. Albion Online: Die Sandbox für PvP-Liebhaber

Release 17.07.2017 Plattform PC, Mac, Android, iOS Setting Fantasy Entwickler, Publisher Sandbox Interactive Download zum Spiel Zur offiziellen Website von Albion Online

Rang 4 belegt das Sandbox-MMORPG Albion Online. Das aus Deutschland stammende Online-Rollenspiel will euch eine riesige Welt bieten, in der ihr euren eigenen Weg gehen könnt. Sei es als Sammler von Rohstoffen, Crafter oder Krieger.

Fokus liegt auf den PvP-Kämpfen, doch im PvE wird ebenfalls viel geboten. Albion Online nutzt ein interessantes System, bei dem ihr über eure Ausrüstung bestimmt, welche Rolle ihr im Spiel einnehmt. Mit Schwert und Rüstung seid ihr ein Kämpfer, mit Spitzhacke baut ihr Rohstoffe ab.

Seit dem Wechsel auf Free2Play im April 2019 geht es mit den Spielerzahlen spürbar nach oben. Auch neuer Content wird weiterhin regelmäßig veröffentlicht.

Pro Freies Klassensystem, bei dem ihr durch eure Ausrüstung bestimmt, was für eine Rolle ihr spielt

Guter Mix aus PvE und PvP

Das Wirtschaftssystem wird von den Spielern getrieben Contra Viel Grinding

Offenes PvP könnte nicht jedem gefallen, zumal in einigen Zonen auch die Ausrüstung verloren geht

Grafikstil ist gewöhnungsbedürftig

Geeignet für: Albion Online ist ein MMORPG für alle, die sich in die Zeit von Ultima Online zurückversetzt fühlen möchten. Ihr könnt fast überall in der Welt von anderen Spielern attackiert werden, was es zu einem Abenteuer macht, Rohstoffe abzubauen.

Es ist aber auch möglich, dass ihr es als Schmied in der Welt zu etwas bringt. Albion Online bietet einfach viele Möglichkeiten.

3. TERA: Der Einstieg in die wundervolle Welt der Asien-MMOs

Release 03.05.2012 Plattform PC, Steam, PS4, Xbox One Setting Fantasy Entwickler, Publisher Bluehole Studio, Gameforge Download zum Spiel Zur offiziellen Website von TERA

Platz 3 geht mit TERA an ein Action-MMORPG mit deutlichem Actioneinschlag, das sich wunderbar bis ins Endgame spielen lässt, ohne dass die Geldkatze gerubbelt werden müsste. Die haushohen Boss-Monster sorgen zusammen mit einer Augenschmaus-Grafik und einem Action-Kampfsystem für einen genussvollen Kultur-Schock.

Pro Starke Grafik, die sich in schönen Animationen und einer liebevoll gestalteten offenen Welt widerspiegeln

Ausgeklügeltes, flüssiges Action-Kampfsystem, das zum Verprügeln von Gegnern einlädt und Spaß bringt

Außergewöhnliche, herausfordernde Boss-Fights und Raids, die stark mit dem Kampfsystem harmonieren. Erinnert mitunter an Dark Souls. Contra Konservatives Gameplay mit eintönigen Quests beim Leveln

Männliches Geschlecht bei der Klassenwahl unterrepräsentiert

Die Jagd nach guter Ausrüstung erfordert hohen Grind-Anteil, auf den man sich einlassen muss

Geeignet für: Wer bei seinem F2P-MMORPG nicht auf gute Grafik und ein Action-Kampfsystem verzichten möchte, ist bei TERA gut aufgehoben. Für den Einstieg in die Asia-MMOs ist TERA genau richtig.

TERA ist auch ideal für Konsolen-Spieler, die durstig nach MMOs auf der PS4 und Xbox One sind, auch wenn es einen Haken dabei gibt:

2. Star Wars: The Old Republic: Tolle Geschichten, schwere Entscheidungen

Release 20.12.2011 Plattform PC Setting Fantasy, Star-Wars-Universum Entwickler, Publisher Bioware, Electronic Arts Download zum Spiel Zur offiziellen Website von SWTOR

Das MMORPG Star Wars: The Old Republic war lange würdiger Träger des Titels „Bestes Free-to-play MMORPG.“ SWTOR eines der innovativsten MMORPGs überhaupt. Es setzt den Fokus stark auf die Story und begeistert mit moralischen Entscheidungen und vollvertonten und verfilmten Quests – und natürlich mit der Star Wars Lizenz, die ist ja seit einigen Jahren auch wieder im Kino zu sehen. Das hat Star Wars an eine neue Generation herangeführt.

2019 wurden zudem die Beschränkungen für Free-to-play-Spieler gelockert und die neue Erweiterung Onslaught kann zumindest mit der Geschichte voll überzeugen.

Pro Gutes Story-Telling – Die Geschichte des Games wird von Spielern als Kernelement hochgelobt

Reichhaltiger Content – Es gibt genug Raids und Dungeons, um Euch eine ganze Weile bei Laune zu halten

Sehr gut für Solo-Spieler geeignet Contra Das „Free2Play-Modell“ gleicht einer kostenlosen Trial-Version. Ab einer gewissen Stufe trefft Ihr auf Paygates, die Bezahlung fordern.

Dem Kampfsystem würde mehr Dynamik guttun

Geeignet für: SWTOR spricht nicht nur Star Wars-Fans, sondern generell MMORPG-begeisterte Spieler an. Hier steht die gute Story im Vordergrund und in die taucht man auch schon tief ein, ohne zu bezahlen.

SWTOR hat sich in den letzten Jahren allerdings immer mehr in Richtung Solo-RPG á la Knights of the Old Republic entwickelt.

1. Guild Wars 2 (Grundspiel) – Das innovativste MMORPG

Release 28.12.2012 Plattform PC, Mac OS Setting Fantasy Entwickler, Publisher ArenaNet, NcSoft Download zum Spiel Zur offiziellen Website von GW2

Guild Wars 2 erschien 2012 als Buy2Play-MMORPG und das Hauptspiel heute das unserer Ansicht nach beste Free2Play-MMORPG der Welt. Mit der Erweiterung „Heart of Thorns“ in 2015 wurde das Grundspiel von Guild Wars 2 Free2Play, ohne dass Arenanet aber am Geschäftsmodell wie dem Cash-Shop irgendetwas geändert hätte.

Damit ist eines der am höchsten bewerteten MMORPGs aller Zeiten kostenlos spielbar. Und Guild Wars 2 ist fantastisch.

Pro Liebevoll gestaltete Welt mit vielen Details, die MMORPG-Fans mit Freude erkunden werden

Spannende Story, die sich durch Eure Entscheidungen im Spiel beeinflussen lässt

Dynamische Welten: Es passiert ständig etwas, viele Questevents in der offenen Welt, die man zusammen mit anderen Spielern löst

Abwechslungsreiches PvP mit kleinen Spieler-gegen-Spieler-Matches oder riesigen Welt-gegen-Welt-Ereignissen Contra Das Addon Path of Fire ist kostenpflichtig, enthält dafür auch die vorherige Erweiterung

Die Content-Patches fallen in den letzten Monaten kleiner aus als noch vor 2 Jahren.

Geeignet für: Guild Wars 2 eignet sich für jeden, der in hochklassiges MMORPG spielen will, dem man seinen F2P-Faktor nicht anmerkt.

Wir können alle MMORPGS auf dieser Liste empfehlen. Dabei ist aber zu bedenken, dass nichts so richtig „Free2Play“ ist, ganz egal, was die Werbung oder die Aufschrift auch sagen. All die Spiele auf unserer Liste bieten zahlreiche Stunden Spielspaß und können auch bis ins Endgame gespielt werden, ohne dass man je dafür in die Brieftasche greifen müsste.

Wie viel Spielspaß man ab einem gewissen Grad daraus ziehen kann, wenn einem das Game „Bezahl doch endlich was“-Knüppel zwischen die Beine wirft, ist von Spiel zu Spiel verschieden. Der Download dieser Games lohnt sich auf jeden Fall. Allein schon, um sich einen Überblick über das Genre zu verschaffen, und sich mal anzusehen, ob andere Designer auch tolle Spiele machen.

Viel Spaß beim Ausprobieren dieser F2P-Games! Ihr sucht nach noch mehr Alternativen?

