Die 10 besten MMORPGs 2023 – Welches passt zu mir?

Es gibt zahlreiche MMORPGs auf dem Markt. Doch welche Online-Rollenspiele lohnen sich 2023 besonders? Sind neue Titel dabei oder dominieren weiter die alten Klassiker? Wir von MeinMMO verraten es euch in dieser Liste.

Wie wurden die Spiele ausgewählt? In dieser Liste haben wir uns darauf konzentriert, die besten Titel auszuwählen. Im Fokus standen die Fragen:

Gibt es bereits genug Inhalte, um sofort durchzustarten?

Werden regelmäßig neue Updates veröffentlicht?

Sind die Spielerzahlen stabil und findet man für alle Inhalte genügend Spieler?

Lohnt es sich noch, 2023 mit dem Spiel anzufangen?

Herausgekommen sind diese 10 Titel, die MMORPG-Experte Alexander Leitsch zusammengestellt hat. Er selbst hat jedes dieser Spiele dutzende und teilweise sogar tausende Stunden gespielt.

World of Warcraft

Entwickler: Blizzard Entertainment | Plattform: PC | Release-Datum: 23. November 2004 | Modell: Pay2Play | Kampfsystem: Tab-Targeting

Pro Eines der einsteigerfreundlichsten MMORPGs auf dem Markt

Hat eine epische, tiefgehende Story

Große Breite an Content für PvE- und PvP-Fans

Bekommt regelmäßig große Updates

Mit die höchste Spielerzahl im Genre

Dragonflight macht vieles besser als die letzten Erweiterungen Contra Bei Grafik und Gameplay merkt man ein wenig das Alter

Man spielt beim Leveln nur noch eine Erweiterung und verpasst mitunter gute Storys und Bösewichte

Nichts für Fans von actionreichen Kampfsystemen

Was ist das für ein Spiel? World of Warcraft ist das bekannteste MMORPG im Westen und ist auch 18 Jahre nach Release noch immer sehr beliebt. Ihr erstellt euch einen Charakter auf Seiten der Horde oder der Allianz und folgt mit diesem einer spannenden Geschichte, die über Quests und wunderschöne Cinematics erzählt wird. Dabei durchstreift ihr dutzende Gebiete, die ihr in der offenen Welt erkunden könnt.

Inzwischen habt ihr bei der Charaktererstellung die Wahl aus 13 verschiedenen Klassen und insgesamt 24 Völkern, aufgeteilt auf die beiden Fraktionen. Euren Charakter spielt ihr dann wahlweise in den klassischen Level-Gebieten oder in einer der Erweiterungen auf Stufe 60, ehe ihr die neuste Erweiterung betretet und in dieser das maximale Level 70 erreichen könnt.

Im Mid- und Endgame erwarten euch Dungeons, Raids, gefährliche Weltbosse und natürlich auch PvP-Schlachten. Dabei setzt das MMORPG auf eine Comic-Grafik, die über die Erweiterungen hinweg immer wieder etwas aufgehübscht wurde, aber trotzdem etwas in die Jahre gekommen ist.

Mit jedem neuen Raid beginnt zudem ein Rennen um die World Firsts. Dann streiten sich die besten Gilden darum, wer einen Boss als Erstes besiegt. So ein Kampf kann schon mal Tage oder Wochen andauern und ist spannend zu verfolgen.

Im November 2022 erschien die neuste Erweiterung Dragonflight, die neue Gebiete, neue Story-Inhalte, aber auch das Drachenfliegen ins Spiel gebracht hat. Lob bekamen auch die Änderungen am Crafting-System und den Talenten, die wieder mehr zurück zu den Wurzeln des Spiels gingen. Dragonflight hält die Spieler auch länger bei der Stange, als es die letzten Erweiterungen geschafft haben.

Für wen ist das Spiel interessant? WoW bedient im Grunde alle Typen:

Solo-Spieler können leveln, Quests abschließen, starke Ausrüstung über das Crafting herstellen und mit Hilfe der automatischen Gruppensuche auch alle Dungeons und Raids erleben.

Fans von Dungeons und Raids können sich in Mythisch+ großen Herausforderungen mit ihren Freunden stellen.

PvP-Fans können sich in Arenen oder Schlachtfeldern miteinander messen.

Rollenspieler können sich in Gruppen organisieren und dank zusätzlicher Addons sogar eigene Charakterbögen ausfüllen.

Alle Spielertypen profitieren zudem von der starken Story und der großen Community des MMORPGs.

Wer zudem nostalgisch an alte Zeiten denkt, kann auf WoW Classic zurückgreifen. Dort stehen eine leicht angepasste Version von 2005 und eine Neuauflage von Wrath of the Lich King zur Auswahl. Das praktische: Ihr benötigt nur ein Abonnement, um alle drei Versionen nutzen zu können.

Gibt es einen Haken? Wer WoW spielt, muss die Comic-Grafik und Tab-Targeting als Kampfsystem akzeptieren. Wer etwa gerne actionreich unterwegs ist und Angriffen mit einer Ausweichrolle entgehen möchte, muss dazu auf ein anderes MMORPG zurückgreifen.

Zudem gibt es nur eine sehr eingeschränkte kostenlose Version von WoW. Dort könnt ihr nur bis Level 20 von 70 spielen. Im Anschluss daran benötigt ihr ein monatliches Abo und für die neusten Inhalte auch die Erweiterung Dragonflight, die derzeit 49,99 Euro kostet.

Lohnt sich der Einstieg 2023 noch? Definitiv ja. WoW bietet ein Rundumpaket, das nur wenige andere MMORPGs zur Verfügung haben. Zudem sorgen die neue Klasse, das überarbeitete Talent-System und das aktuelle Crafting für gute Stimmung.

Wer ein starkes MMORPG mit Tab-Targeting sucht, kommt an WoW oder Final Fantasy XIV als Alternative nicht vorbei. Wer die schwierigsten Dungeons und Raids im Genre besuchen möchte, hat ebenfalls nur wenige Alternativen zum Genre-Primus.