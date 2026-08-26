World of Warcraft (WoW) wird regelmäßig mit neuen Erweiterungen versorgt. Wir zeigen euch die Reihenfolge aller Addons des Spiels in der Übersicht mit den Release-Jahren.
Das bringen Erweiterungen: Die Erweiterungen bringen neue Inhalte zu World of Warcraft und verändern das Limit des Max-Levels. Wenn ihr das Basis-Spiel besitzt, müsst ihr euch nur noch das neuste Addon kaufen, um auf dessen Inhalte sowie den Content der älteren Teile zugreifen zu können.
Release-Übersicht der Addons:
- WoW „Vanilla“ (2004) – Das Hauptspiel
- WoW Classic (2019)
- WoW: The Burning Crusade (2007)
- The Burning Crusade Classic (2021)
- WoW: Wrath of the Lich King (2008)
- Wrath of the Lich King Classic (2022)
- WoW: Cataclysm (2010)
- WoW: Mists of Pandaria (2012)
- Mists of Pandaria Classic (2025)
- WoW: Warlords of Draenor (2014)
- WoW: Legion (2016)
- WoW: Battle for Azeroth (2018)
- WoW: Shadowlands (2020)
- WoW: Dragonflight (2022)
- WoW: The War Within (26. August 2024)
- WoW: Midnight (03. März 2026)
Wir zeigen euch in der Übersicht, welche neuen Inhalte und Änderungen die Addons mit sich brachten.
The Burning Crusade
Release: 15. Januar 2007
Inhalte:
- Neues Max-Level 70
- Neue Rassen/Völker: Blutelfen (Horde), Draenei (Allianz)
- Neue Welt: Scherbenwelt
- Neuer Beruf: Juwelenschleifen
- Weitere Inhalte: Flug-Mounts, Arena (PvP), Dungeonfinder, Gildenbank
Wrath of the Lich King
Release: 13. November 2008
Inhalte:
- Neues Max-Level 80
- Neue Rassen/Völker: Todesritter
- Neue Welt: Nordend
- Neuer Beruf: Inschriftenkunde
- Weitere Inhalte: Achievements, Belagerungswaffen, Dungeon-Finder Realm-Übergreifend
Cataclysm
Release: 7. Dezember 2010
Inhalte:
- Neues Max-Level 85
- Neue Rassen/Völker: Goblins (Horde), Worgen (Allianz)
- Neue Welt: Gebiete vor „The Burning Crusade“ überarbeitet
- Neuer Beruf: Archäologie
- Weitere Inhalte: Transmog-System, Leerenlager, Raid-Browser, Dunkelmond-Insel
Was ihr zu Cataclysm Classic wissen müsst
Mists of Pandaria
Release: 25. September 2012
Inhalte:
- Neues Max-Level 90
- Neue Rassen/Völker: Pandaren, Neue Klasse: Mönch
- Neue Welt: Pandaria
- Neuer Beruf: Keiner
- Weitere Inhalte: Haustierkämpfe, Herausforderungsmodus für Dungeons, Gegenstände accountweit nutzbar, übergreifende Realms, Battle-Tag, Szenarien, Kampfgilde, Flex-Raids
Warlords of Draenor
Release: 13. November 2014
Inhalte:
- Neues Max-Level 100
- Neue Rassen/Völker: Keine, dafür optische Überarbeitung aller Klassen vor Cataclysm
- Neue Welt: Draenor
- Neuer Beruf: Keiner
- Weitere Inhalte: Schiffswerft, Garnison, mythische Dungeons, WoW-Marke, Bonusereignisse auf der Map, Abenteuerführer
Legion
Release: 30. August 2016
Inhalte:
- Neues Max-Level 110
- Neue Rassen/Völker: Keine, dafür neue Klasse Dämonenjäger
- Neue Welt: Die Verheerten Inseln
- Neuer Beruf: Keiner
- Weitere Inhalte: Artefaktwaffen, Ordenshallen, Weltquests, Überarbeitungen bei legendären Gegenständen, Transmog und PvP-Fortschritt
Battle for Azeroth
Release: 14. August 2018
Inhalte:
- Neues Max-Level 120
- Neue Rassen/Völker: Hochbergtauren (Horde), Nachtgeborene (Horde), Mag’har Orcs (Horde), Zandalaritrolle (Horde), Leerenelfen (Allianz), Lichtgeschmiedete Draenei (Allianz), Dunkeleisenzwerge (Allianz), Kul Tiraner (Allianz)
- Neue Welt: Kul Tiras, Zandalar
- Neuer Beruf: Keiner
- Weitere Inhalte: Kriegsfronten, Herz von Azeroth, Plünderung unerforschter Inseln, Communitys
Shadowlands
Release: 24. November 2020
Inhalte:
- Neues Max-Level 60
- Neue Rassen/Völker: Keine. Dafür überarbeitete optische Anpassungen.
- Neue Welt: Schattenlande
- Neuer Beruf: Keiner
- Weitere Inhalte: „Unendliche“ Dungeons (Torghast), Pakte, Level-Phase überarbeitet, neue Charakter-Anpassungen, neues Startgebiet (Insel der Verbannten) für neue Spieler
Dragonflight
Release: 29. November 2022
Inhalte:
- Neues Max-Level 70
- Neue Rassen/Völker: Neues Volk „Dracthyr“ mit der Klasse „Rufer“.
- Neue Welt: Die Dracheninseln
- Neuer Beruf: Vorhandenes Beruf-System wird umfassend überarbeitet, mit Berufs-Ausrüstung und neuen Werkzeugen.
- Weitere Inhalte: Drachenreiten als neues Feature, neues Talent-System, neue Benutzeroberfläche
Alles, was ihr zum Release von WoW Dragonflight wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns auf MeinMMO. Wir zeigen euch Guides, News und Meinungen rund um die Inhalte von World of Warcraft.
The War Within
Release: 26. August 2024
Inhalte:
- Neues Max-Level 80
- Heldentalente für alle Spezialisierungen
- Neue Welt: Khaz Algar
- Tiefen als neuer Solo-Endgame-Content
- Neues Volk: Irdene
- Beginn der Weltenseele-Kampagne
- Kriegsmeute als accountweite Freischaltung aller Inhalte
- Transmog kann mit jedem Charakter in der Sammlung freigeschaltet werden – auch wenn der Charakter eine Rüstung gar nicht tragen kann
- Solo-Warteschlange für gewertete Schlachtfelder
Midnight
Release: 03. März 2026
Inhalte:
- Neues Max-Level 90
- Neue Spezialisierung für Dämonenjäger: Verschlinger
- Spielt in Quel’thalas – dem Norden der Östlichen Königreiche
- Neues verbündetes Volk: Die Haranir
- Neues Jagd-System für mehr Ziele in der offenen Welt
- Housing lässt jeden Spieler eine Behausung kaufen und sie dekorieren
Midnight ist schon gestartet und hat viele Fans in seinen Bann gezogen. Die Geschichte rund um den Sonnenbrunnen und Xal’atath konnte überzeugen. Dennoch stellt sich vielen Nicht-Spielern die Frage, ob sich World of Warcraft noch in 2026 lohnt. Unsere WoW-Expertin Cortyn hat sich der Frage angenommen und erklärt euch, worauf ihr achten müsst: Lohnt sich World of Warcraft in 2026 noch?
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