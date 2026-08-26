Gaming Special
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WoW Addons Reihenfolge – Alle Releases in der Übersicht

Patrick Patrick Freese Lesezeit 4 Minuten
WoW-Addons-Titel

World of Warcraft (WoW) wird regelmäßig mit neuen Erweiterungen versorgt. Wir zeigen euch die Reihenfolge aller Addons des Spiels in der Übersicht mit den Release-Jahren.

World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft: Midnight
MMORPG

Das bringen Erweiterungen: Die Erweiterungen bringen neue Inhalte zu World of Warcraft und verändern das Limit des Max-Levels. Wenn ihr das Basis-Spiel besitzt, müsst ihr euch nur noch das neuste Addon kaufen, um auf dessen Inhalte sowie den Content der älteren Teile zugreifen zu können.

Release-Übersicht der Addons:

  1. WoW „Vanilla“ (2004) – Das Hauptspiel
    • WoW Classic (2019)
  2. WoW: The Burning Crusade (2007)
    • The Burning Crusade Classic (2021)
  3. WoW: Wrath of the Lich King (2008)
    • Wrath of the Lich King Classic (2022)
  4. WoW: Cataclysm (2010)
  5. WoW: Mists of Pandaria (2012)
    • Mists of Pandaria Classic (2025)
  6. WoW: Warlords of Draenor (2014)
  7. WoW: Legion (2016)
  8. WoW: Battle for Azeroth (2018)
  9. WoW: Shadowlands (2020)
  10. WoW: Dragonflight (2022)
  11. WoW: The War Within (26. August 2024)
  12. WoW: Midnight (03. März 2026)

Wir zeigen euch in der Übersicht, welche neuen Inhalte und Änderungen die Addons mit sich brachten.

Update vom 27. August 2026: Wir haben den Artikel strukturell leicht angepasst.
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The Burning Crusade

WoW-Burning-Crusade-Box

Release: 15. Januar 2007

Inhalte:

  • Neues Max-Level 70
  • Neue Rassen/Völker: Blutelfen (Horde), Draenei (Allianz)
  • Neue Welt: Scherbenwelt
  • Neuer Beruf: Juwelenschleifen
  • Weitere Inhalte: Flug-Mounts, Arena (PvP), Dungeonfinder, Gildenbank

Wrath of the Lich King

WoW-Wrath-of-the-Lich-King-Box

Release: 13. November 2008

Inhalte:

  • Neues Max-Level 80
  • Neue Rassen/Völker: Todesritter
  • Neue Welt: Nordend
  • Neuer Beruf: Inschriftenkunde
  • Weitere Inhalte: Achievements, Belagerungswaffen, Dungeon-Finder Realm-Übergreifend

Cataclysm

WoW-Cataclysm-Box

Release: 7. Dezember 2010

Inhalte:

  • Neues Max-Level 85
  • Neue Rassen/Völker: Goblins (Horde), Worgen (Allianz)
  • Neue Welt: Gebiete vor „The Burning Crusade“ überarbeitet
  • Neuer Beruf: Archäologie
  • Weitere Inhalte: Transmog-System, Leerenlager, Raid-Browser, Dunkelmond-Insel

Was ihr zu Cataclysm Classic wissen müsst

Mists of Pandaria

WoW-Mists-of-Pandaria-Box-2

Release: 25. September 2012

Inhalte:

  • Neues Max-Level 90
  • Neue Rassen/Völker: Pandaren, Neue Klasse: Mönch
  • Neue Welt: Pandaria
  • Neuer Beruf: Keiner
  • Weitere Inhalte: Haustierkämpfe, Herausforderungsmodus für Dungeons, Gegenstände accountweit nutzbar, übergreifende Realms, Battle-Tag, Szenarien, Kampfgilde, Flex-Raids

Warlords of Draenor

WoW-Warlords-of-Draenor-Box

Release: 13. November 2014

Inhalte:

  • Neues Max-Level 100
  • Neue Rassen/Völker: Keine, dafür optische Überarbeitung aller Klassen vor Cataclysm
  • Neue Welt: Draenor
  • Neuer Beruf: Keiner
  • Weitere Inhalte: Schiffswerft, Garnison, mythische Dungeons, WoW-Marke, Bonusereignisse auf der Map, Abenteuerführer

Legion

WoW-Legion-Box

Release: 30. August 2016

Inhalte:

  • Neues Max-Level 110
  • Neue Rassen/Völker: Keine, dafür neue Klasse Dämonenjäger
  • Neue Welt: Die Verheerten Inseln
  • Neuer Beruf: Keiner
  • Weitere Inhalte: Artefaktwaffen, Ordenshallen, Weltquests, Überarbeitungen bei legendären Gegenständen, Transmog und PvP-Fortschritt

Battle for Azeroth

WoW-Battle-for-Azeroth-Box

Release: 14. August 2018

Inhalte:

  • Neues Max-Level 120
  • Neue Rassen/Völker: Hochbergtauren (Horde), Nachtgeborene (Horde), Mag’har Orcs (Horde), Zandalaritrolle (Horde), Leerenelfen (Allianz), Lichtgeschmiedete Draenei (Allianz), Dunkeleisenzwerge (Allianz), Kul Tiraner (Allianz)
  • Neue Welt: Kul Tiras, Zandalar
  • Neuer Beruf: Keiner
  • Weitere Inhalte: Kriegsfronten, Herz von Azeroth, Plünderung unerforschter Inseln, Communitys

Shadowlands

WoW-Shadowlands-Box

Release: 24. November 2020

Inhalte:

  • Neues Max-Level 60
  • Neue Rassen/Völker: Keine. Dafür überarbeitete optische Anpassungen.
  • Neue Welt: Schattenlande
  • Neuer Beruf: Keiner
  • Weitere Inhalte: „Unendliche“ Dungeons (Torghast), Pakte, Level-Phase überarbeitet, neue Charakter-Anpassungen, neues Startgebiet (Insel der Verbannten) für neue Spieler

Dragonflight

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Release: 29. November 2022

Inhalte:

  • Neues Max-Level 70
  • Neue Rassen/Völker: Neues Volk „Dracthyr“ mit der Klasse „Rufer“.
  • Neue Welt: Die Dracheninseln
  • Neuer Beruf: Vorhandenes Beruf-System wird umfassend überarbeitet, mit Berufs-Ausrüstung und neuen Werkzeugen.
  • Weitere Inhalte: Drachenreiten als neues Feature, neues Talent-System, neue Benutzeroberfläche

Alles, was ihr zum Release von WoW Dragonflight wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns auf MeinMMO. Wir zeigen euch Guides, News und Meinungen rund um die Inhalte von World of Warcraft.

The War Within

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WoW: The War Within – Alle großen Features der neuen Erweiterung

Release: 26. August 2024

Inhalte:

  • Neues Max-Level 80
  • Heldentalente für alle Spezialisierungen
  • Neue Welt: Khaz Algar
  • Tiefen als neuer Solo-Endgame-Content
  • Neues Volk: Irdene
  • Beginn der Weltenseele-Kampagne
  • Kriegsmeute als accountweite Freischaltung aller Inhalte
  • Transmog kann mit jedem Charakter in der Sammlung freigeschaltet werden – auch wenn der Charakter eine Rüstung gar nicht tragen kann
  • Solo-Warteschlange für gewertete Schlachtfelder

Midnight

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WoW Midnight zeigt Gameplay – Alle neuen Features

Release: 03. März 2026

Inhalte:

  • Neues Max-Level 90
  • Neue Spezialisierung für Dämonenjäger: Verschlinger
  • Spielt in Quel’thalas – dem Norden der Östlichen Königreiche
  • Neues verbündetes Volk: Die Haranir
  • Neues Jagd-System für mehr Ziele in der offenen Welt
  • Housing lässt jeden Spieler eine Behausung kaufen und sie dekorieren
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Midnight ist schon gestartet und hat viele Fans in seinen Bann gezogen. Die Geschichte rund um den Sonnenbrunnen und Xal’atath konnte überzeugen. Dennoch stellt sich vielen Nicht-Spielern die Frage, ob sich World of Warcraft noch in 2026 lohnt. Unsere WoW-Expertin Cortyn hat sich der Frage angenommen und erklärt euch, worauf ihr achten müsst: Lohnt sich World of Warcraft in 2026 noch?