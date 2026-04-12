Lohnt sich World of Warcraft in 2026 noch?

21 Jahre nach dem Launch von World of Warcraft noch mit dem MMORPG anfangen. Lohnt sich das? Wir schlüsseln alle Details auf.

World of Warcraft ist ein Spiele-Name, an den wohl kein Gamer vorbeikommt. Kein Wunder, ist das MMORPG doch inzwischen stolze 21 Jahre alt und gerade bei der erwachseneren Gamer-Generation 30+ noch immer ein Dauerbrenner. Aber wie ist das eigentlich, wenn man 2026 mit WoW anfangen will? Lohnt sich das überhaupt? Kann man den Einstieg noch finden? Oder geht man heillos unter?

Wer schriebt hier? Hi! Ich bin Cortyn und spiele seit über 20 Jahren World of Warcraft und schreibe seit über 13 Jahren für MeinMMO über genau dieses Thema. In diesem Artikel verrate ich euch alles, was ihr über WoW wissen müsst, wenn ihr abwägen wollt, ob sich der Einstieg lohnt. Die allermeisten Beschreibungen habe ich sachlich verfasst, ihr findet aber auch immer wieder einen „Cortyn meint“-Beitrag zu einigen Themen, in denen ich meine subjektive Einschätzung abgebe – eben aus Sicht eines Dämons, der das Spiel schon ewig spielt.

Video starten WoW Midnight – Das Opening-Cinematic zum neuen Addon zeigt den Angriff auf Silbermond Autoplay

Der Einstieg – Unendlich Auswahl mit Verwirrungsgefahr

World of Warcraft ist riesig und vollgepackt mit unterschiedlichen Spielsystemen, die in den letzten 20 Jahren eingeführt, wieder eingestellt und manchmal erneuert wurden.

Diese Größe erschafft ein endloses Meer an Möglichkeiten und gleichzeitig eine Menge Verwirrung.

Denn der Einstieg von World of Warcraft ist der wohl größte, negative Aspekt des Spiels. Es fehlt bis heute an klaren, leicht zu erkennenden Ingame-Guides, die einen an die Hand nehmen und sagen, was man in welcher Reihenfolge tun sollte – wenn man so etwas sucht. Wer gerne an die Hand genommen wird und von (relevanter) Aufgabe zu Aufgabe geführt wird, hat es sehr schwer in World of Warcraft.

Wer sich jedoch darauf einlassen kann, einfach alles mal auf sich wirken zu lassen, selbst ein wenig zu erforschen und einfach mal zu schauen, was sich hinter der nächsten Ecke oder einem Spielsystem verbirgt kann Stunden, Tage, Monate und viele Jahre in WoW verbringen und wird doch noch nicht alles entdeckt haben.

WoW kann verwirrend sein – gerade für Neulinge. Geduld und Neugierde hilft.

Dabei muss man sagen, dass die Entwickler sich Mühe gegeben haben, hier Verbesserungen zu schaffen. Wenn ihr ganz neu anfangt, dann hat euer Charakter einen vorgefertigten Weg, der euch bis Stufe 80 führt. Das Spiel „zwingt“ euch mehr oder minder in eine der Erweiterungen (Dragonflight) um dort euren ersten Charakter zu leveln.

Dieser Zwang ist allerdings etwas Gutes, denn es gibt euch Struktur: Ihr seht nur einen Teil der verfügbaren Quests und habt eine klare Story, der ihr folgen könnt. Gerade zum Einstieg ist das sehr hilfreich.

Bei allen darauffolgenden Charakteren habt ihr die vollkommene Freiheit und könnt aus über 20 Jahren Spielinhalten wählen und auch vollkommen veraltete Quests und Geschichten erleben. Diese Inhalte haben zwar einen hohen Nostalgie-Faktor und bieten auch interessante Geschichten, allerdings merkt man Quests aus dem Jahr 2007 doch an, dass sie in die Jahre gekommen sind.

Die Story von Dragonflight ist gut – aber für Neulinge nicht optimal.

Cortyn meint: Der Einstieg in World of Warcraft ist nach wie vor einer der großen Minuspunkte des Spiels. Auch wenn die Entwickler in den letzten Jahren versuchen, dieses Problem anzugehen, ist das eindeutig ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Wer als Neuling in WoW startet, wird erschlagen von Quests, Talenten, Berufen und Spiel-Systemen, von denen viele schon wieder veraltet sind. Ein stringenter und klar zu erkennender roter Faden für Neulinge fehlt bis heute.

Der Einstieg gelingt wohl am besten, wenn man sich zu Beginn darauf einlässt und nicht versucht, ins Endgame zu hetzen. Man sollte sich anschauen, was das Spiel zu bieten hat. Hier kann es ungeheuer helfen, bereits einen Freund oder eine Freundin zu haben, die bei Fragen weiterhelfen können. Macht diesen aber klar, dass ihr gerne nur sachliche Informationen zu verschiedenen Themen haben wollt – denn wahrscheinlich sind auch eure Freunde „Spezialisten“ in bestimmten Bereichen des Spiels, für die sie euch dann bevorzugt rekrutieren wollen.